Il parcheggio diventa una pista per auto e moto cross, protesta il Comitato SMPP1

Giuseppe Di Giampietro, presidente del Comitato SMPP1, Saline.Marina.Pp1, si fa portavoce della protesta di alcuni cittadini del quartiere PP1-Alberghi di Montesilvano “per uno spettacolo rumoroso, inquinante, tormentevole, che si tiene per oltre un mese in un parcheggio di fronte alle case. Oltre al ricco programma estivo da mezzo milione di euro con spettacoli sul lungomare e altri quartieri di Montesilvano, al Luna Park in zona alberghi, ai raduni fieristici di fronte al Palacongressi, un parcheggio del centro commerciale Porto Allegro, nel quartiere PP1–alberghi, è stato trasformato in pista motoristica per auto, moto e camion con spettacoli serali, per oltre un mese, con rombi di motori, frenate, rumori e gas di scarico, che non lasciano riposare gli abitanti dei residence prospicienti”.

Una petizione on line su Change.org è stata firmata da una sessantina di cittadini, mentre una segnalazione per i rumori molesti e l’inquinamento ambientale è stata inviata all’Arta, agenzia regionale per la tutela ambientale, e al sindaco De Martinis. “E’ intollerabile un tale cambio di destinazione funzionale da parcheggio a zona spettacoli, con pesanti emissioni di rumore e inquinanti dell’aria, per un periodo così lungo (17 luglio-18 agosto)”, incalza Di Giampietro. “I cittadini hanno il diritto di venire in vacanza e di poter riposare e avere un ambiente salubre e non ritrovarsi a vivere in una tormentosa fiera-expo perenne, che non hanno scelto”. Pertanto si chiede “un’ispezione e un controllo di legittimità e degli impatti. I cittadini si oppongono a qualsiasi nuova decisione lesiva del proprio diritto alla salute e alla vivibilità urbana”.