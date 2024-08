Grande successo per “Bimbinbici”: consegnate patenti a 80 baby ciclisti. Una serata all’insegna del divertimento, dell’educazione stradale e civica dei più piccoli, si è svolta domenica sera in via Maresca, a cura dell’associazione Amare Montesilvano e della Polizia Locale di Montesilvano. L’evento, giunto alla 12^ edizione, rientra nel calendario degli eventi estivi promossi dall’assessorato al Turismo e agli Eventi. Un’iniziativa per i più piccoli ideata dal Comandante della polizia locale Nicolino Casale e organizzata dall’associazione di Renato Petra.

La Polizia Locale diretta dal Comandante Nicolino Casale, con il vice commissario Daniela Di Federico, l’assistente capo Roberto Marzoli, l’assistente Luca Di Ridolfi, l’agente Scelto Alessio Colantoni, l’agente Andrea Ricca, l’agente Antonio Alonzo, l’assistente capo Stefania Iezzi e l’agente Cristiano Marcotullio, hanno impartito ai bambini lezioni teoriche e pratiche sul codice della strada riguardo al corretto uso e alla guida della bici sul percorso preparato sulla via con mini segnali, attraversamenti e stop.

Gli 80 partecipanti dai 2 ai 12 anni, sono stati premiati con la “nuova patente d’idoneità per la guida della bici 2024 con il logo di Capestrano” e da una medaglia preparata per l’evento. Alla premiazione ha preso parte il vice presidente del Consiglio Comunale Adriano Tocco: “Educare i bambini al rispetto delle regole della strada è doveroso da parte delle Istituzioni e della società civile, ma abbiamo intenzione di dare il via anche ad altre campagne di sensibilizzazione come l’educazione ambientale, la pratica dello sport e l’avvicinamento alle attività culturali finalizzate al rispetto delle regole e del prossimo per un mondo migliore”.

Il prossimo appuntamento di “Amare Montesilvano” è in programma il 16 agosto con il consueto Mercatino dei Bambini. Sarà ospite della serata la Guardia di Finanza, che quest’anno festeggia il 250° anniversario dalla sua fondazione.