Montesilvano: Verena Steinhauser e Simone Mantolini festeggiati in Comune dopo le Olimpiadi

Un'ondata di orgoglio ha travolto Montesilvano ieri, con l'accoglienza calorosa riservata a Verena Steinhauser e al suo coach Simone Mantolini, tornati dalle Olimpiadi di Parigi 2024 con un meraviglioso sesto posto nella staffetta mista. Verena Steinhauser, Fiamme Oro, ha nuovamente rappresentato l'Italia nel Triathlon, confermando il suo talento sulla scena internazionale.

E’ stata la staffetta mista a regalare un'emozione indimenticabile: Alice Betto, Gianluca Pozzatti e Alessio Crociani, insieme a Verena, hanno conquistato il miglior risultato di sempre per la Federazione Italiana Triathlon ai Giochi Olimpici. Dietro questi successi c'è anche il lavoro instancabile di Verena e del suo coach Simone Mantolini, anch'egli di Montesilvano e collaboratore tecnico della squadra italiana, in attesa dei prossimi impegni che li aspettano ai campionati italiani e mondiali di triathlon.

A riceverli nelle stanze del municipio, il sindaco Ottavio De Martinis e l’assessore allo sport Alessandro Pompei: “Siamo orgogliosi dei nostri atleti che hanno fatto brillare i colori di Montesilvano a Parigi 2024! Le immagini di Verena e Simone insieme al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, durante la premiazione a Parigi, hanno fatto il giro d'Italia, rendendo ancora più evidente l'orgoglio nazionale per questo straordinario risultato. Montesilvano, e con lei tutto l'Abruzzo, festeggia così un trionfo che proietta la nostra Regione ai vertici dello sport internazionale. Il Triathlon, grazie a Verena e Simone, diventa un simbolo di passione, determinazione e successo”.

In una nota del Comune si legge: "Complici i successi di Verena e Simone e l'impegno delle associazioni sportive locali, Montesilvano si classifica sempre più come punto di riferimento nazionale per il Triathlon, anche grazie alla programmazione che l’amministrazione comunale porta avanti ormai da anni, per promuovere questo sport tra i giovani studenti della città. Grazie a Verena e Simone Mantolini per la loro passione e dedizione!!!".