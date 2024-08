Approvvigionamento acqua scuola Virgilio, c'Ã¨ anche la protezione civile

"Come annunciato ieri, da questa mattina, nella scuola Virgilio, l'Aca ha messo a disposizione delle famiglie della zona dei colli un serbatoio per l'approvvigionamento di acqua, considerate le difficoltà legate alla mancanza della risorsa idrica, distribuita dall'Aca in 64 comuni". Così l'assessore alla Protezione Civile del Comune di Pescara Massimiliano Pignoli.

Che poi aggiunge: "L'Aca ha messo a disposizione un serbatoio alle famiglie residenti nel quartiere Colli, grazie anche alla preziosa collaborazione della Protezione Civile comunale presieduta da Giovanni D'Alessandro. Un lavoro che, come da calendario e orario previsti, continueremo anche nei prossimi giorni. Da oggi, tramite apposita ordinanza comunale firmata dal sindaco Carlo Masci, è attivo il Coc (Centro Operativo Comunale) per garantire la presenza della Protezione civile nelle fasce orarie di approvvigionamento dell'acqua nella scuola Virgilio. E' nostra intenzione andare incontro alle esigenze dei residenti di Strada Valle Ferzetti, Strada Valle Furci, via Colle Innamorati, Colle Cervone e Colle Scorrano, che avvertono maggiori problemi. La presenza - spiega Pignoli - del personale della Protezione civile e della Polizia Locale, serve a garantire il regolare svolgimento delle operazioni di approvvigionamento e ad aiutare soprattutto le persone più anziane nelle operazioni di trasporto dell'acqua. A tutti coloro che sono presenti va il mio ringraziamento".

Questi gli orari di approvvigionamento: 14, 15, 16, 17 e 18 agosto dalle ore 15 alle ore 19 e dal 19 al 25 agosto dalle ore 8 alle ore 19. I volontari di Protezione Civile presidieranno dalle ore 15 alle ore 19 tutti i giorni la postazione. Le utenze telefoniche di riferimento per svolgere il servizio sopra indicato sono le seguenti: 0854283400 - 3498185688.