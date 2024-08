La 5H del Da Vinci 99/00 si incontra di nuovo [FOTO]

La réunion degli alunni classe 1981 della 5H del Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci di Pescara sta diventando un appuntamento fisso. A pochi mesi di distanza dalla cena di fine maggio, i 13 “ragazzi” si sono incontrati di nuovo ieri sera.

L'incontro estivo, in realtà, era stato fissato già nel mese di maggio per dare la possibilità anche a chi vive fuori Pescara di incrociare di nuovo gli sguardi con gli ex compagni di classe. Alcuni sguardi che, senza esagerazioni, non si incrociavano dalla memorabile estate del 2000.

Questa cena ha dimostrato che i legami formati durante gli anni di scuola possono resistere al passare del tempo e che le amicizie vere sono per sempre. Gli ex alunni della 5H del Liceo Da Vinci hanno dimostrato che il tempo non spegne la fiamma dell'amicizia e che è sempre bello ritrovarsi con vecchi amici per condividere momenti speciali.

Location

La location, decisa tramite un'intensa votazione indetta dal "presidente" Alessandro Cocca e seguita da un lungo scrutinio finale, è stata Evo Pizzeria Contemporanea in via Piave 87 a Pescara.

Foto

Nella foto di copertina (da sinistra): Rossella Odorisio, Fabio Spinozzi, Francesco Spina, Marco D'Antuono, Fulvio Profeta, Chiara Marchegiano, Alessandro Cocca, Lisa Faieta, Roberto Capasso, Antonio Ricci e Daniele Zanni.

Nelle foto in basso ci sono anche: Simone Supplizi (insieme a Giorgia Dolci) e Roberta Dimalio che avevano lasciato un po' in anticipo la compagnia.