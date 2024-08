Manoppello: trasporto e refezione scolastica, le novitÃ  in arrivo

Sono tante le novità in arrivo per i circa 650 studenti di Manoppello che frequentano gli istituti scolastici in città. Sarà consegnato ai bambini e ai ragazzi delle scuole dell'Infanzia e Primaria, regolarmente iscritti al servizio di trasporto scolastico e che raggiungono, quindi, gli istituti con lo scuolabus, un pass che dovrà essere esposto sullo zainetto in modo da favorire anche il riconoscimento dal personale in servizio. "Sono sei i mezzi utilizzati dal Comune per garantire il servizio di trasporto scolastico. Una prestazione necessaria – hanno spiegato il sindaco Giorgio De Luca e l'assessore all'Istruzione Roberto Cavallo – in ragione dell'estensione del territorio comunale, con frazioni talvolta lontane diversi chilometri dalla scuola e in considerazione della diversa dislocazione dei plessi che si trovano nel centro urbano, allo Scalo e a Ripacorbaria. L'introduzione del pass favorirà un controllo più veloce sulle varie tratte e permetterà anche di verificare la regolarità dei pagamenti".

È questa solo una delle ultime novità introdotte dall'Amministrazione De Luca sia sul fronte dell'ottimizzazione della razionalizzazione delle spese per il funzionamento dei vari plessi scolastici sia con l'introduzione di nuovi servizi informatici che facilitano la fruizione dei servizi per le famiglie.

"Fino all'8 settembre – hanno aggiunto il primo cittadino e l'assessore Cavallo – è infatti attivo il portale comunale dei servizi scolastici che permetterà ai genitori di iscrivere i propri figli ai servizi di trasporto e ristorazione. Alla piattaforma Planet School, già utilizzata lo scorso anno, si potrà accedere da web cliccando sul banner dedicato del sito istituzionale del Comune di Manoppello oppure collegandosi al link https://www.apservice.it/psmanoppello . Per iscrivere i propri figli, i genitori dovranno essere in possesso di SPID mentre per le nuove iscrizioni e per tutte le informazioni si potrà chiamare in Municipio al numero 0858590003 e, seguendo la voce guida, schiacciare il tasto zero".

Il servizio di ristorazione scolastica partirà dal 16 settembre per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo grado di Manoppello centro urbano e dal 1^ ottobre per la scuola dell'infanzia mentre il servizio di trasporto sarà avviato dall'11 settembre, primo giorno di scuola. Tutte le novità saranno spiegate nel corso di due incontri pubblici rivolti alle famiglie in programma il 2 e il 3 settembre. Appuntamento sempre alle ore 18, lunedì 2 nella sala consiliare del Municipio e martedì 3 settembre in sala Wojtyla a Manoppello Scalo per la Delegazione Comunale di piazza Zambra.