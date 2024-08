'Painting The Sound - IdentitÃ  Musicali' dÃ  spettacolo a Francavilla

Si chiama ‘Painting The Sound’ l'innovativo format con cui Identità Musicali ci invita a vivere la musica in modalità sempre diverse e uniche. Colorare un suono e restituire l'immagine di una musica che cambia, in continuo movimento: ‘Painting The Sound’ sarà l'occasione per immergersi nella realizzazione di un'opera d'arte, in una dimensione in cui immagini e suono evolvono insieme.

È la formula del "concerto illustrato", che Identità Musicali inaugura in collaborazione con i Comuni di Vasto e Francavilla al Mare. Due le location scelte per gli appuntamenti, entrambe luoghi d'arte: i Giardini di Palazzo d'Avalos a Vasto, che ospiteranno il concerto giovedì 29 agosto alle 21, e l'Auditorium di Palazzo Sirena a Francavilla al Mare che, sempre a partire dalle 21, ospiterà l'evento nella serata di venerdì 30 agosto.

I solisti saranno Leonardo Di Meo alle percussioni e Filippo Lama, che guiderà gli archi dell'Ensemble di Baccano. Ospite d'onore, Luca Di Sabatino: le sue illustrazioni verranno proiettate durante il concerto, esattamente durante la loro realizzazione. Obiettivo delle serate, che ruotano attorno ad uno dei capolavori di Peter Ilich Tchaikovsky e vedranno la presentazione di un brano inedito del compositore teramano Paolo Capanna, è quello di sperimentare una fruizione diversa dell'arte, non come opera finita ma come processo creativo.

Identità Musicali ETS nasce nel 2021 con l'obiettivo di riunire giovani musicisti del territorio abruzzese. L'associazione mira a rafforzare il legame con la propria regione, creando opportunità di lavoro e valorizzando il patrimonio locale.