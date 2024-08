Scatta il fermo dei servizi online del Comune per migrazione al Cloud

Nelle giornate del 28 e 29 agosto tutti i servizi online del Comune di Pescara e la suite gestionale subiranno un fermo programmato. Tale interruzione, comunicata con anticipo ai dirigenti, agli uffici e alle società partecipate già dalla metà di luglio dal settore transizione digitale e demografici, è parte integrante del piano di migrazione al Cloud delle basi dati, delle applicazioni e dei servizi dell'ente.

“Questo importante intervento – commenta Paolo Santucci, dirigente del settore transizione digitale - si colloca nell'ambito delle strategie del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che l'amministrazione comunale sta attuando con l'obiettivo di modernizzare e rendere più efficienti i sistemi digitali a beneficio di cittadini e imprese”.

Durante il fermo non sarà possibile utilizzare il gestionale comunale per alcun procedimento, e i servizi online non saranno fruibili. Gli uffici del Comune di Pescara rimarranno comunque aperti per fornire informazioni e per garantire la ricezione della posta tramite il protocollo. Palazzo di Città segnala, inoltre, che nei giorni successivi al fermo potrebbero verificarsi discontinuità nell'operatività degli applicativi e dei servizi, a causa delle operazioni di stabilizzazione e configurazione del nuovo sistema.