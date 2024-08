Attestati di merito a 34 alunni dell’istituto comprensivo di Manoppello

“Per il vostro futuro di studenti e cittadini, vi auguro di essere felici e trovare la vostra strada. Cercate di studiare e sognare, coltivando creatività e legami con le vostre radici”. Con queste parole Giuliano Bocchia, dirigente tecnico dell’ufficio scolastico regionale per l’Abruzzo ha salutato i 34 studenti dell’istituto comprensivo di Manoppello premiati oggi a Manoppello, in sala Wojtyla nel corso della cerimonia di consegna degli attestati di merito promossa dalla scuola di concerto con il Comune.

“Nella nostra scuola accadono spesso cose bellissime e poco visibili – ha spiegato la dirigente Maria De Sanctis, che a fine mese andrà in pensione – riguardano il civismo, l’attenzione all’altro e alla comunità̀ di alunne ed alunni che nel loro percorso di scuola secondaria di I grado si sono distinti per l’impegno personale, l'eccellenza nei risultati, ma soprattutto per l'assunzione di responsabilità̀ scolastiche e sociali che vogliamo riconoscere e valorizzare”.

Alla cerimonia di consegna degli attestati di merito con studenti, docenti e famiglie hanno preso anche i rappresentanti delle istituzioni locali. Con il sindaco di Manoppello Giorgio De Luca e l’assessore all’Istruzione Roberto Cavallo, erano presenti alla cerimonia anche gli amministratori dei Comuni che sono parte dell’Istituto comprensivo; per Lettomanoppello c’erano il sindaco Simone Romano D’Alfonso e l’assessore all’istruzione Luciana Conte, per Serramonacesca era presente l’assessore all’istruzione Monia Buffone.

Nel corso della mattinata è stato donato all’istituto un defibrillatore dalla Life di Pescara, offerto da Tarifarma con l’obiettivo di fare del Comprensivo di Manoppello “un istituto cardio protetto”, come ha spiegato il vicepresidente di Life Pescara Maurizio Petaccia.

“La scuola tutta è baluardo ineludibile della nostra società ed è compito di noi amministratori continuare a lavorare in sinergia con la comunità educante e contribuire a promuovere la crescita dei nostri ragazzi, sostenendoli nel loro percorso studio e di costruzione del proprio futuro – hanno detto il primo cittadino De Luca e l’assessore Cavallo - Facendo le congratulazioni ai questi giovanissimi studenti, auguriamo loro un domani ricco di felicità e soddisfazioni, tra i banchi e soprattutto nella vita. Grazie alle famiglie, ai docenti e in particolare alla dirigente Maria De Sanctis che da settembre sarà in pensione. La sua guida ferma e decisa e i continui stimoli progettuali ci mancheranno”.

Alla dirigente, le amministrazioni comunali di Manoppello, Lettomanoppello e Serramonacesca hanno donato un mazzo di fiori e una targa con su scritto “La scuola è il nostro passaporto per il futuro, poiché il domani appartiene a coloro che oggi si preparano ad affrontarlo. I sindaci Giorgio De Luca, Simone D’Alfonso e Sebastiano Massimiano ringraziano con affetto e profonda stima la dirigente dell’istituto comprensivo di Manoppello Maria De Sanctis per la dedizione, la professionalità, la disponibilità e lo spirito di collaborazione instancabilmente profusi a servizio delle giovani generazioni e per aver reso la nostra scuola fulcro di cultura e conoscenza per l'intera comunità”.

Il plauso più grande ai 34 studenti meritevoli, diplomati con la valutazione 10 e 10 e lode. Eccoli. A.S. 2021-22: Capone Federica, Mancini Chiara, Barone Giulia, Gasbarri Giacomo, Manigrasso Sonia, Vinci Enrico, Orsini Walter e Trovarelli Matteo. A.S. 2022-2023: Blasioli Ludovica, Cesarone Lea, Massaro Vittoria, D'Alessandro Matteo, Lucido Lorenzo, Arru Giulia, Micalone Maddalena, Bucci Daniele, Cavallo Elena, Trovarelli Samuele, Di Muzio Alessiapia, Furlone Cristian, Blasioli Virginia e Toppi Riccardo. A.S. 2023-2024 Di Martino Lorenzo, Perseo Giorgia, Di Meo Marzia, Di Fabio Simone, Magnacca Giorgia, Marangio Samira, Tozzi Samira, Di Michele Viola, Carluccio Francesco, Di Biase Diego, Di Pietrantonio Melys, Guercio Silvia.