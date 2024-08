Famiglia non riesce a rientrare a riva, salvata dal bagnino a Francavilla [FOTO]

Salvataggio in mare nella mattinata di oggi, 27 agosto, al Lido Nausica di Francavilla al Mare. Intorno alle ore 10,30 l'assistente della Compagnia del Mare Lifeguard, Daniele Mancini, ha notato che tre persone non riuscivano a rientrare a riva a causa della corrente di risacca, che le aveva trascinate in un punto oltre il limite acque sicure dove non erano più in grado di toccare per terra.

Il giovane bagnino, dopo essersi dotato di un giubbotto di salvataggio, è entrato in acqua e ha riportato sulla battigia i tre malcapitati, recuperandoli uno alla volta. Tutto si è fortunatamente concluso per il meglio. I tre bagnanti messi in salvo sono padre, madre e figlio di Como, che si trovavano a Francavilla in vacanza. La famiglia ha ringraziato Mancini per questo intervento che ha scongiurato il peggio, in una giornata oltretutto particolare per via della presenza del mare mosso.