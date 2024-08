Scattano le modifiche alla viabilitÃ  in via Enzo Ferrari e via Bassani Pavone

Da oggi, 29 agosto, scattano le modifiche alla viabilità in via Enzo Ferrari e via Bassani Pavone, che diventano a senso unico per un tratto: via Enzo Ferrari tra il primo sottopassaggio a sud della stazione e via del Circuito sarà percorribile solo in direzione sud, mentre via Bassani e Pavone sarà percorribile solo in direzione nord, nel tratto compreso tra il sottopassaggio in corrispondenza di via Rigopiano e il primo sottopassaggio a sud della stazione ferroviaria.

Nel frattempo, da lunedì 26 agosto sono cominciati i lavori per la segnaletica dei nuovi posti auto a pagamento: corso Vittorio Emanuele (lato monte), via Michelangelo (vicino al G Hotel), piazza Mancini, via Ferrari e via Bassani Pavone. I nuovi posti auto disponibili sono così ripartiti: 220 in via Enzo Ferrari e via Bassani Pavone, 200 in piazza Mancini / via Passolanciano, 17 in corso Vittorio Emanuele, 14 in via Michelangelo, 58 già recuperati nell’area del terminal bus.

In tutti i nuovi posti auto indicati ci saranno le tariffe dell'area di risulta: quella giornaliera è pari a 2,50 euro, con la possibilità di parcheggiare con l'abbonamento dell'area di risulta. Inoltre in piazza Mancini l'abbonamento costerà 20 euro al mese. Altri 200 posti verranno ripristinati nell'area di risulta non appena il cantiere sarà ridotto dopo la bonifica.