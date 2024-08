Scontro auto-bici a Villa Raspa, ciclista finisce in ospedale [FOTO]

Un ciclista è finito in ospedale dopo essere stato investito da un’auto. Il sinistro di è verificato nel pomeriggio di ieri, 29 agosto, intorno alle ore 16 su viale Europa. Un 27enne di Spoltore alla guida di una Fiat 500, alla ricerca di uno stallo di sosta, dopo aver effettuato una retromarcia a “L” e riprendere la marcia in direzione mare per parcheggiare qualche metro più avanti, entrava in collisione con la parte anteriore destra del suo veicolo con una bicicletta.

A seguito dell’urto il ciclista, un 29enne del posto, è caduto rovinosamente a terra. Intervenuta un’ambulanza dell 118 che ha trasportato l’uomo, che è rimasto sempre cosciente, al pronto soccorso di Pescara. Sul posto anche la polizia locale che invece si è occupata della gestione del traffico e dei rilievi. Purtroppo quel tratto di strada si conferma ad alto rischio per ciclisti e pedoni, proprio a causa della mancanza di corsie ciclopedonali dedicate. Allo sfortunato ciclista auguriamo una prontissima guarigione.