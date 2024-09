Maltempo a Montesilvano, aperto il Coc

Il sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis, ha firmato l’ordinanza n. 46 per l’attivazione del Centro operativo comunale (Coc), per lo stato di criticità delle strade cittadine, a seguito degli eventi metereologici in corso.

Sentito il parere dell’architetto Fabio Ciarallo, dirigente del Settore V Opere Pubbliche e manutenzione della città, si è ritenuto opportuno attivare un servizio di controllo e monitoraggio sul territorio al fine di mettere in sicurezza la popolazione, prestando assistenza e supporto con l’ausilio delle Associazioni di Volontariato.

Nell’ambito della situazione di emergenza, al fine di assicurare la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione, è possibile contattare i seguenti numeri: 085.4481900 e 085.4481732.