Allarme acqua all'ospedale Santo Spirito: "Ma la situazione è sotto controllo"

Un episodio di maltempo ha messo a dura prova la città, causando disagi anche all'interno del presidio ospedaliero Santo Spirito. Nella mattinata di oggi, a seguito delle intense precipitazioni, si sono verificati allagamenti che hanno interessato i sotterranei e alcune zone del piano terra della struttura sanitaria.

Nonostante l'accaduto, la direzione dell'ospedale ha immediatamente attivato le procedure di emergenza, coordinando gli interventi necessari per fronteggiare la situazione. Grazie al tempestivo intervento della Uoc Servizi Tecnici Manutentivi, diretta dall’ing. Antonio Busich, è stato possibile ripristinare in tempi brevissimi le condizioni di sicurezza.

Spiega il direttore sanitario Valterio Fortunato: “Nel pomeriggio abbiamo sospeso, in via assolutamente precauzionale per consentire le opportune verifiche, gli interventi di elezione – ovvero quelli programmati – mentre sono in corso gli interventi di urgenza- emergenza e gli interventi che sono iniziati in mattinata e che si stanno protraendo. Per domani mattina prevendiamo il normale svolgimento delle attività operatorie.”

"La situazione è sotto controllo", dichiara il direttore generale Vero Michitelli. "I nostri tecnici hanno prontamente ripristinato la piena funzionalità delle aree interessate. Ringrazio tutto il personale per la professionalità e la dedizione dimostrate in questa occasione". Non si registrano disservizi per l'attività assistenziale dell'Ospedale, che prosegue regolarmente.