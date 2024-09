Disagi per i World Skate Games, Padovano: "Quanto accaduto non dovrebbe più ripetersi"

“Molti commercianti di Pescara e Montesilvano, e anche di Francavilla, mi hanno chiamato per lamentare i problemi derivanti dalla chiusura delle strade per i World Skate Games. Ci sono state almeno due ore di caos con traffico congestionato, blocchi, file e ingorghi fino alle 10.30”. Così il presidente della Confcommercio di Pescara Riccardo Padovano che ha sottolineato come i disagi, seppur preventivabili, abbiano creato problemi agli esercenti:

“La fascia costiera dell’area metropolitana è stata bloccata per diverse ore. Tutto questo merita una puntualizzazione ma non strumentalizzazioni. Io dico che eventi come questi dovrebbero essere proposti più volte anche nell’arco di un mese, ci mancherebbe. Avere queste manifestazioni di carattere nazionale e internazionale è importante sotto tanti aspetti e non solo economico, ma dobbiamo metterci d’accordo su un punto: quando ci sono manifestazioni con migliaia di presenze, bisogna avere informazioni non solo istituzionali, ma anche pratiche per la cittadinanza e chi ha attività commerciali. Lo si fa chiamando e informando le associazioni di categoria che poi informerebbero i propri iscritti. Ci è stata chiesta la massima collaborazione anche per preparare pacchetto turistici, oltre che per agevolare lo shopping in città. Tutto questo in parte è mancato perché per esempio ci sono state difficoltà per entrare per esempio a Pescara per via di problemi di traffico come è accaduto a diverse persone”.

E, secondo il presidente di Confcommercio, “questo non è stato un fatto positivo. L’auspicio è che con i World Skate Games si siano fatte le prove generali ad evitare che nella prossima occasione non ci sia il caos. Bene aver portato i Mondiali di pattinaggio in Abruzzo ma dobbiamo trovare insieme le modalità per evitare problemi e disagi e ricavare il massimo da manifestazioni che come questa, hanno portato migliaia di persone. Quanto accaduto questa mattina non dovrebbe più ripetersi per cui rivolgo un appello alle amministrazioni. La prossima volta alla vigilia di queste manifestazioni organizziamo un tavolo di lavoro con le associazioni di categoria e fra i vari attori per poter mettere in moto la migliore macchina organizzativa possibile al fine di evitare disagi come accaduto questa mattina i cui alcuni esercenti hanno potuto aprire solo dopo le 10".