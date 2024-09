Sport, differenze di genere e scienza: la conviviale del Rotary Club di Pescara

Si è tenuta giovedì sera la seconda conviviale settembrina del Rotary Club di Pescara. La cena, introdotta dal Presidente del Club, Mario Campanella, è stata occasione di confronto e approfondimento su tematiche di grande attualità. Il tema scelto per la serata è stato affidato al Prof. Lamberto Manzoli, Professore ordinario e Direttore della Scuola di Epidemiologia, Igiene e Sanità Pubblica dell’Università di Bologna, già Presidente del Club, che ha tenuto la relazione “Differenze di genere nello sport: evidenze scientifiche”. Una tematica particolarmente attuale, difficile e molto dibattuta in occasione delle Olimpiadi di Parigi 2024.

Con chiarezza e rigore scientifico, il Professore ha affrontato questioni fondamentali quali la definizione di genere e sesso, le caratteristiche sessuali primarie e secondarie, e le differenze fisiologiche tra maschi e femmine, con particolare attenzione alle implicazioni in ambito sportivo. In particolare, il Prof. Manzoli ha sottolineato come le posizioni del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), che hanno consentito a persone transgender di competere nelle categorie femminili, siano in parte confutate dalle evidenze scientifiche: “La posizione del CIO – ha affermato – è scientificamente discutibile, rigida e, se continuerà, potrebbe avere delle ricadute importanti sulle competizioni femminili di alto livello. Altre Federazioni sportive hanno posizioni più allineate a quanto ad oggi rilevato dalla scienza medica”.

Ha inoltre evidenziato la preoccupazione crescente, soprattutto negli Stati Uniti, per il numero sempre maggiore di adolescenti con disagio psicologico tra coloro che cambiano sesso. La relazione ha suscitato grande interesse tra i presenti, tra cui il Vice Presidente del Club Michele Serra ed il Consigliere comunale Luigi Albore Mascia, offrendo spunti di riflessione su un tema complesso e controverso. Il Rotary Club di Pescara si conferma un punto di riferimento per il dibattito culturale e scientifico della città.