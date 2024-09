Beccato con 140 grammi tra marijuana e hashish, arrestato [FOTO]

Ieri, nel corso di alcuni servizi di contrasto allo spaccio di stupefacenti, gli agenti della squadra mobile hanno arrestato un 31enne di origini straniere già noto alle forze dell'ordine. Gli investigatori, insospettiti dal viavai anomalo di persone in un palazzo, hanno ipotizzato che l’uomo, in passato già finito nei guai per spaccio, potesse aver ripreso l’attività illecita. E infatti, una volta entrati nell’appartamento del 31enne per effettuare una perquisizione, i poliziotti hanno trovato complessivamente circa 140 grammi di droga tra marijuana e hashish, oltre a un bilancino di precisione e a materiale da confezionamento. Per tali ragioni, il giovane è stato ammanettato e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria.

E’ stato inoltre arrestato un 39enne per evasione: gli agenti della volante, che lo avevano notato camminare in corso Vittorio Emanuele, erano a conoscenza che fosse destinatario di misure restrittive, pertanto hanno deciso di controllarlo. E' così emerso che l'uomo doveva essere ai domiciliari, e quindi era in giro senza autorizzazione. Di conseguenza è stato portato negli uffici della questura dove, dopo i necessari approfondimenti, è stato tratto in arresto.