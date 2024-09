Inaugurato il nuovo Campus per Studenti â€˜Jacques Delorsâ€™

Si è tenuta stamane l'inaugurazione del nuovo Campus per Studenti Jacques Delors, in Strada Comunale Piana 98, alla presenza delle principali autorità accademiche, regionali e locali. Il progetto della Fondazione Pescarabruzzo, proprietaria del complesso immobiliare, si realizza anche grazie alla partnership definita con la Fondazione Circuito 71, che gestirà il campus. La nuova struttura rappresenta un’importante novità per l’offerta residenziale dedicata agli studenti universitari fuori sede a Pescara.

Il campus, con una capienza totale di 108 posti letto, si sviluppa su cinque piani e offre una combinazione di 54 camere, di cui 4 suite, oltre a una serie di servizi pensati per soddisfare le principali esigenze della comunità studentesca. Il fabbricato comprende un piano terra dedicato alla hall e ai servizi comuni, quattro piani riservati alle camere, e un quinto attrezzato con sala studio, per conferenze, nonché altri spazi ricreativi e di tutoraggio. Al piano interrato, sono presenti parcheggi, magazzini, lavanderia, locali tecnici e la prevista realizzazione di un interessante laboratorio musicale.

Tra i servizi offerti dal campus, figurano: climatizzazione, connessione internet wi-fi, tv in ciascuna camera, servizio reception, guardiania notturna, parcheggio e servizio di bike-sharing e monopattini elettrici (con possibilità di ricarica in loco) per agevolare gli studenti negli spostamenti dallo studentato all’università in viale Pindaro, e viceversa. La struttura è un esempio di architettura sostenibile, con un alto grado di efficienza energetica. Grazie all’impiego di fonti energetiche rinnovabili e non, come fotovoltaico, solare termico, geotermia e gas metano, si prevede un risparmio energetico superiore al 70%.

La cerimonia di inaugurazione è stata aperta con il rituale taglio del nastro e seguita dalla solenne benedizione di Mons. Vincenzo Amadio, Delegato allo scopo dal Vescovo dell’Arcidiocesi di Pescara-Penne. Successivamente, le autorità presenti, insieme ai giornalisti, hanno partecipato a una visita guidata dell’edificio. Tra le figure istituzionali che hanno preso parte alla conferenza stampa, vi erano Nicola Mattoscio, Presidente della Fondazione Pescarabruzzo, Carlo Masci, sindaco di Pescara, Lorenzo Sospiri, presidente del Consiglio Regionale, e Gabriella Carozza, presidente della Fondazione Circuito 71.

In chiusura, il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Chieti-Pescara, Liborio Stuppia, ha evidenziato l’importanza del progetto per la comunità universitaria:

«Questa struttura rappresenta una risposta concreta al bisogno crescente di alloggi per gli studenti fuori sede, che arricchisce obiettivamente l’offerta dei servizi universitari, favorendo anche il loro inserimento nella vita della città».

L’iniziativa, fortemente voluta dalla Fondazione Pescarabruzzo, si inserisce in un suo più ampio progetto di valorizzazione sociale e culturale delle periferie urbane, oltre che di sostegno alla formazione accademica. Ha sottolineato il presidente Nicola Mattoscio:

«Questo campus si propone come un’ulteriore articolazione del distretto culturale e dell’economia della conoscenza che l’Ente sta sviluppando da anni a Pescara, affiancandosi al Pescara Cityplex, alla rete museale Imago, CLAP e, in fase di apertura, la sezione Imago Museum Arte Povera e oltre. In virtù di questo distretto di economia prevalentemente immateriale, la Fondazione offre agli studenti del campus anche la tessera di accesso gratuito agli stessi Pescara Cityplex e ai musei cittadini di sua proprietà, favorendo così la loro partecipazione alla cittadinanza attiva nel più vasto contesto del maggior polo metropolitano del centro adriatico italiano. L’intitolazione del Campus si spiega con il fatto che Jacques Delors è stato il Presidente della Commissione europea che ha avviato il Progetto Erasmus (1987), che tuttora rappresenta la più significativa esperienza di integrazione continentale dei giovani».

Nell’ambito di un lotto di superficie complessiva di 2.372 mq, di cui 630 mq occupati dall’edificio principale e con il resto destinato a verde e parcheggi, la nuova residenza universitaria sviluppa circa 4.000 mq di spazi costruiti, con un’area esterna residua di 1.740 mq. Si distingue come un modello di eccellenza nell'accoglienza studentesca, integrando innovazione, sostenibilità, benessere e richiamando i valori europeisti per le nuove generazioni. Gabriella Carozza, presidente della Fondazione Circuito 71, ha dichiarato: