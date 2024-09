In cattedrale la Festa della Polizia per il patrono San Michele

Domenica prossima, 29 settembre, la grande famiglia della Polizia di Stato si riunirà per festeggiare il patrono San Michele. E, come tutti gli anni, in onore di San Michele Arcangelo patrono della Polizia di Stato, che si festeggia il 29 settembre, ci sarà una funzione religiosa con la partecipazione del Questore Carlo Solimene, di tutta la famiglia della Polizia di Stato e delle massime autorità cittadine civili, militari e religiose.

Quest’anno l’appuntamento con la tradizionale funzione religiosa è alle ore 10 nella Cattedrale di San Cetteo, a Pescara, in via Gabriele D’Annunzio. La Chiesa ha scelto San Michele Arcangelo come Patrono della Polizia di Stato per volontà di Pio XII con bolla papale il 29 settembre 1949.