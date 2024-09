Inaugurati i nuovi impianti sportivi nella scuola media “Rossetti”

Questa mattina sono stati ufficialmente inaugurati i nuovi impianti sportivi, due campetti e una pista di atletica, nella scuola media "Rossetti" di via Raffaello a Pescara. L’iniziativa è frutto dell’impegno e della collaborazione tra gli studenti della ex terza H, oggi liceali, il Comune di Pescara, e alcune imprese private.

Nell’ambito del progetto di Save The Children, in collaborazione con l’Università Cattolica di Milano, i ragazzi hanno presentato delle idee per la riqualificazione di alcuni spazi esterni della scuola "Rossetti". Attraverso una petizione che ha raccolto oltre 1000 firme, il progetto è stato sottoposto al sindaco, che ha prontamente recepito le istanze dei giovani e trovato i fondi necessari per la realizzazione delle proposte.

L’opera, realizzata dalla ditta Di Giampietro Group, è stata resa possibile anche grazie alla generosa donazione di materiale ecosostenibile per la sistemazione dei campi sportivi effettuata dalla Icobit di Michele Iervolino.

Alla cerimonia del taglio del nastro hanno partecipato il sindaco di Pescara Carlo Masci, il Vice Presidente del Consiglio Comunale Claudio Croce, che ha seguito personalmente tutte le fasi del progetto, l’assessore all’Istruzione Valeria Toppetti e il Presidente della Commissione Politiche Istituzionali e Istruzione Loris Mazzioli. Un ringraziamento speciale è stato rivolto alla Dirigente Scolastica prof.ssa Daniela Massarotto e alle docenti Rossana Murgia ed Emanuela Melchiorre, che hanno guidato gli studenti durante tutto il percorso.

Questo progetto rappresenta un importante esempio di partecipazione attiva dei giovani e di collaborazione tra istituzioni, scuole e realtà imprenditoriali del territorio, con l’obiettivo di migliorare la qualità degli spazi scolastici e offrire ai ragazzi nuovi luoghi di aggregazione e di sport.