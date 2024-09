Autobus frena all'improvviso e un 66enne sbatte la testa contro un estintore: morto

Tragedia stamane nei pressi della rotatoria di Santa Filomena, dove un bus autosnodato della Tua ha frenato bruscamente all'improvviso per evitare un'auto che stava sbucando in quel momento da una strada laterale: in quei concitati attimi un passeggero 66enne che era in piedi ha perso l'equilibrio, sbattendo la testa contro un estintore e morendo sul colpo.

La vittima era residente a Brescia. Altre persone, nell'impatto, sarebbero rimaste ferite. Sul posto il 118, con un'ambulanza della Misericordia, e la polizia locale. Il pm di turno ha disposto il sequestro del mezzo pubblico. In una nota, la Tua fa le sue condoglianze ai famigliari del 66enne: