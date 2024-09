In Comune il convegno "Imparare ad essere Caregiver"

Oggi pomeriggio si è tenuto a Palazzo di Città il convegno "Imparare ad essere Caregiver" organizzato dal Centro Servizi per il Volontariato Abruzzo in collaborazione con Isav, Aism provinciale di Pescara e Associazione Parkinson Abruzzo, oltre alla Fondazione Paolo VI che ha ospitato il corso. Per l'occasione sono stati consegnati i diplomi ai 25 partecipanti al corso per Caregiver. In rappresentanza dell'Amministrazione Comunale che ha patrocinato questo evento e in qualità di assessore alle politiche per la disabilità, Massimiliano Pignoli ha portato il suo saluto.

"Voglio ringraziare il Csv Abruzzo nella persona del presidente Casto Di Bonaventura - dice Pignoli - che ha portato avanti questo interessante ed importante progetto che mette al centro l'importante figura del Caregiver, ovvero quella figura a livello familiare o professionale, presta assistenza a un malato o persona con disabilità. Di queste figure nella società moderna abbiamo sempre più bisogno per cui oggi voglio dire grazie a tutti voi che avete partecipato a questo corso perché assistere un disabile o una persona malata non è mai semplice. Per questo la figura del Caregiver è più che mai importante come quella dell'Oss e di altri paramedici, oltre che degli psicologi. La persona con disabilità spesso ha anche bisogno di un aiuto e un supporto psicologico, e per questo anche come amministratore e assessore alle politiche per la disabilità supportiamo ogni tipo di progetto come quello odierno. Concludo dicendo che la porta del mio mio assessorato è sempre aperta per i caregiver, per le persone disabili e poi i loro familiari per poter lavorare e cercare di risolvere quelle problematiche che ci sono. Il Comune di Pescara e l'assessorato alle Politiche per la Disabilità saranno sempre al fianco dei più deboli".