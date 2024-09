Pignoli sul Piano di protezione civile: "Pettinari e Di Pillo arrivano secondi ancora una volta"

"I consiglieri Pettinari e Di Pillo nella consueta conferenza del sabato arrivano ancora una volta secondi, sollevando questioni che il Comune ha già affrontato, per cui prima di indire una conferenza stampa sul funzionamento delle porte paratie di Pescara avrebbero fatto bene ad informarsi con gli uffici". Così l'assessore comunale con delega alla Protezione civile Massimiliano Pignoli replica al gruppo di minoranza.

E dice, entrando nel merito della questione delle paratie che non sarebbero del tutto utilizzabili, che "stiamo lavorando e non da oggi. Con il Settore Lavori Pubblici stiamo provvedendo ad affidare la manutenzione delle porte vinciane a una ditta specializzata così come per la pulizia di Fosso Vallelunga. Parliamo di competenze del settore Lavori Pubblici e non della Protezione Civile ma non per questo voglio esimermi dall'illustrare le iniziative che si stanno portando avanti in questo senso".

Per quanto riguarda la segnaletica del campo Rampigna, Pignoli precisa che “è sistemata al centro della rotatoria dove c'è un'aria di attesa o prima accoglienza e quindi la localizzazione è di fronte l'ex campo Rampigna, in via Caduta del Forte. Concludo dicendo che come Protezione Civile già dallo scorso anno stiamo facendo incontri formativi con gli studenti delle scuole e con i cittadini per spiegare come comportarsi in caso di calamità naturali, ma tutto questo non è evidentemente noto alla minoranza che non fa altro che puntare il dito accusatore, spesso parlando a vanvera”.