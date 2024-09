Nel ricordo di Lorenzo Erasmo torna la cicloturistica Lory Day-Colline Angolane

È prevista per domenica 29 settembre la cicloturistica Lory Day-Colline Angolane a Città Sant'Angelo con il patrocinio dell'amministrazione comunale e il supporto tecnico di CSI Pescara, Team Caprara e Team Abruzzo Bike.

In cabina di regia il Team Morgia Bike come al solito attivissimo nel mettere in cantiere questa edizione (la quarta) che avrà come centro nevralgico il quartiere San Martino Basso (parco comunale), luogo simbolo per la presenza del murales dedicato a Lorenzo Erasmo dai suoi amici e realizzato dall'artista abruzzese Emeid.

Senza carattere competitivo, la cicloturistica si snoda attorno al territorio comunale di Città Sant'Angelo con le zone di contrada Vertonica, Piano della Cona, la zona esterna della fabbrica di Barberini Luxottica Spa (nel punto dove avvenne la tragedia 4 anni fa), Villa Cipressi, Colle di Sale, il centro storico di Città Sant'Angelo, Madonna della Pace e ritorno a San Martino Basso.

Il percorso misura nel complesso 40 chilometri per un dislivello generale di circa 700 metri, adatto alle mountain bikes, alle bici gravel e quelle a pedalata assistita. Ad affiancare la cicloturistica anche la camminata metabolica organizzata dalla trainer Raffaella Cantatore all'insegna dell'amicizia e del benessere psicofisico. Il giro cicloturistico termina con un rinfresco a base di porchetta e birra, mentre la premiazione interessa la società più numerosa, il corridore più giovane e quello più anziano.