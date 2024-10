Speciale Rigopiano, “l'ultima verità”, su Rete8

Torna questa sera, alle ore 22, "31 minuti", la trasmissione di approfondimento giornalistico di Rete8 realizzata in collaborazione con il quotidiano "Il Centro". Come nella prima stagione, il programma è condotto dal giornalista del Centro Pietro Lambertini. La prima puntata è dedicata a un caso che ha sconvolto non soltanto l'Abruzzo ma l'Italia intera: il disastro di Rigopiano. "Rigopiano, l'ultima verità", questo il titolo della puntata.

In video ci saranno una ricostruzione documentale, politica e giudiziaria del caso, un'intervista con Pablo Trincia, autore del podcast "E poi il silenzio" in uscita su Sky, e un contributo di Giampaolo Matrone, l'ultimo ad essere estratto vivo dalle macerie di Rigopiano in uscita con un libro. E poi un'esclusiva: le immagini del resort distrutto e abbandonato, a quasi 8 anni dalla tragedia. Quest'anno il programma si apre ai social: questa parte di "31 minuti" è affidata alla giornalista Erika Gambino, a lei il compito di raccontare le notizie dal punto di vista social.