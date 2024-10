Trovati con arnesi da scasso, scatta la denuncia per possesso ingiustificato

Ieri sera la Squadra Volante è intervenuta nella zona di Portanuova, dove alcuni cittadini avevano segnalato la presenza di persone sospette. Giunti immediatamente sul posto, gli agenti hanno fermato due uomini, rispettivamente di 36 e 38 anni, per poi decidere di effettuare un controllo dell’area limitrofa. Questo approfondimento ha permesso di trovare, nei pressi dell’ingresso di un condominio, una busta contenente svariati arnesi da scasso.

Dagli accertamenti successivi è emerso che tali strumenti erano stati abbandonati, immediatamente prima, da uno dei due individui controllati. Essendo privi di documenti, il 36enne e il 38enne sono stati accompagnati in questura per le procedure di identificazione, e al termine il 36enne è stato denunciato per possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso con il contestuale sequestro degli utensili rinvenuti.