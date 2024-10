Anche la protezione civile alla giornata "Facciamo sparire la sclerosi multipla"

"Anche la protezione civile di Pescara partecipa il 6 ottobre alla giornata "Facciamo sparire la sclerosi multipla", la campagna nazionale organizzata dall'Aism (Associazione Italiana Sclerosi Multipla). Anche a Pescara è previsto un punto informativo in Piazza Sacro Cuore dove ci saranno anche i volontari della Protezione Civile oltre a quelli dell'associazione che consegneranno un sacchetto di mele ad un prezzo simbolico per raccogliere fondi da destinate alla lotta e alla cura della sclerosi multipla". Così l'assessore alla Protezione Civile di Pescara Massimiliano Pignoli, che sottolinea l'importanza della cura e della solidarietà.

"Ho visto tanti pescaresi al box dell'Aism per dare il loro contributo per questa nobile causa. La sclerosi multipla è una malattia non semplice da curare ma con il lavoro e il contributo di tutti si possono raggiungere risultai importanti. Per questo la solidarietà è un aspetto fondamentale e essere in questi giorni al fianco dell'Aism credo sia un dovere e come assessorato alla Disabilità abbiamo sposato in pieno questa iniziativa perché la malattia si batte tutto insieme e con sempre maggiori fondi raccolti anche con queste iniziative, si possono sperimentare nuove cure, nuovi farmaci e nuove tecnologie mediche. Grazie all'Aism e ai suoi volontari per il grande lavoro che portano avanti con entusiasmo e passione ogni giorno".