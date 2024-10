Tanta gente in piazza Sacro Cuore per la microchippazione degli animali

"Tantissima gente oggi si è recata a Piazza Sacro Cuore, nell'ambito della festa di San Francesco per la microchippazione dei nostri amici a quattro zampe e per la benedizione degli animali". Lo ha dichiarato l'assessore alla Tutela del Mondo Animale Massimiliano Pignoli, che per l'intera giornata è stato presso il Dog Village di Piazza Sacro Cuore. Poi Pignoli ha aggiunto:

"È stato davvero molto bello vedere così tanta gente recarsi presso il tendone per far applicare il microchip agli animali, ma chiedere anche informazioni su come adottare un cane, su come poter essere vicino alle associazioni nell'ambito delle tante iniziative organizzate per la tutela del mondo animale. Basti pensare che solo dalle 10 alle 12 sono stati applicati oltre 30 micro chip e questo ci porterà a ripetere questa iniziativa con Dog Village e altre associazioni nelle prossime settimane. Ogni adozione evita a questi nostri amici a quattro zampe un futuro complicato. Come assessorato alla Tutela del Mondo Animale, sin dal giorno del mio insediamento stiamo lavorando sul fronte delle adozioni, della microchippatura ma anche per la tutela delle colonie feline. Ma in occasione della Giornata Nazionale degli animali mi preme sopratutto ringraziare i volontari tutti e oggi in particolare quelli del Dog Village con l'infaticabile presidente Carmelita Bellini per il grande amore che dimostrano per gli animali e quello che ogni giorno fanno per la loro tutela. A loro va il mio più grande e vivo ringraziamento".