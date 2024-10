Montesilvano, Pettinari: "Dopo quattro mesi il Parco Antonilli è ancora chiuso"

“A seguito della caduta di alcuni alberi di alto fusto, in data 30 maggio 2024, con ordinanza n. 22, è stata predisposta la chiusura del Parco “Paolo Antonilli” in via Spagna a Montesilvano. A distanza di più di quattro mesi nessun intervento sembrerebbe essere stato effettuato per la messa in sicurezza della suddetta area pubblica”.

Così Domenico Pettinari, presidente del movimento politico “Pettinari per l’Abruzzo”, che insieme ai coordinatori di area di Montesilvano del predetto movimento, Michele Cavaliere, Donato Spagnoli e Ilenia Di Martino, contesta la mancanza di interesse da parte dell’amministrazione comunale di Montesilvano nel restituire ai cittadini la possibilità di usufruire del Parco.

“L’estate è ormai finita e i cittadini della zona, ma non solo, non hanno avuto la possibilità di godere di questa area verde che, come le altre, è uno spazio di socializzazione per grandi e piccini, indispensabile per garantire vivibilità degli ambienti urbani e per la qualità dell’aria. Pertanto si chiede, al sindaco e a chi per competenza, di non trascurare il patrimonio verde della città e di intervenire al più presto nella bonifica del parco Paolo Antonelli”, concludono Pettinari e gli altri.