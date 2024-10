Sull'autostrada A14 Bologna-Taranto, per consentire i lavori di pavimentazione, dalle ore 22:00 di venerdì 11 ottobre alle ore 6:00 di sabato 12 ottobre sarà chiuso il casello di Pescara Nord-Città Sant'Angelo, in entrata in entrambe le direzioni (Bari e Ancona/Bologna).

In alternativa, si consiglia di entrare alle seguenti stazioni: verso Ancona/Bologna ad Atri Pineto; verso Bari a Pescara ovest Chieti. Lo fa sapere, attraverso una breve nota, Autostrade per l'Italia.