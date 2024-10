Tutte le modifiche alla viabilità nei giorni del G7 Sviluppo

Sono 5 (cinque) le zone di massima sicurezza individuate da Prefettura e Questura di Pescara per il G7 e il B7 del 22, 23 e 24 ottobre prossimi. Sono tutte aree con limitazioni consistenti e numerosi divieti, dovuti agli altissimi standard di sicurezza da garantire per un evento di portata mondiale. I primi divieti partiranno già dalla giornata di lunedì 21 ottobre. Termineranno tutti venerdì 25 ottobre alle ore 1:00 (o comunque fino a cessate esigenze, come si legge nell'ordinanza emanata in vista di questi eventi). Nelle cinque zone di massima sicurezza, i residenti che hanno un garage e/o posto auto in corte, potranno transitare mentre chi non è in possesso di questo requisito dovrà lasciare i propri mezzi nei parcheggi limitrofi. È sempre consentito l’accesso a piedi che sarà comunque filtrato e messo in sicurezza dai punti di controllo delle Forze dell’Ordine. Le cinque zone interessate sono state denominate così: Aurum; Imago; Cascella; Risorgimento; Museo Dell’Ottocento. Ecco nel dettaglio tutti i divieti:

ZONA MASSIMA SICUREZZA “AURUM”

Istituzione del divieto di transito nelle Vie e Strade sotto riportate, nel periodo compreso dalle ore 14:00 di lunedì 21/10/2024 alle ore 1:00 di venerdì 25/10/2024 e comunque fino al cessare delle esigenze legate al G7 Italia, ad eccezione dei mezzi a supporto della manifestazione in parola, dei mezzi di Polizia e di soccorso, nonché dei residenti in possesso di garage e/o posto auto in corte interna:

VIA F. F. D’AVALOS, nel tratto compreso tra Viale Vittorio Pepe e Viale della Pineta;

VIA LUIGI ANTONELLI, in corrispondenza degli ingressi della Pineta Dannunziana;

VIALE FILIPPO PALIZZI;

VIALE MODESTO DELLA PORTA (entrambe le carreggiate);

VIA EDOARDO SCARFOGLIO (entrambe le carreggiate), nel tratto compreso tra Viale Luisa D’Annunzio e Via Teofilo Patini;

VIALE PAOLO DE CECCO, nel tratto compreso tra Via Teofilo Patini e Viale Luisa D’Annunzio;

VIALE PRIMO VERE, nel tratto compreso tra Piazza Le Laudi e Via Teofilo Patini;

PIAZZA LE LAUDI;

VIA CAMILLO DE NARDIS;

LUNGOMARE PAPA GIOVANNI XXIII, nel tratto compreso tra Via Costantino

Barbella e Via Camillo De Nardis, ad eccezione del Trasporto Pubblico di Linea

(T.P.L.);

LUNGOMARE CRISTOFORO COLOMBO, nel tratto compreso tra Via Costantino

Barbella e Viale La Figlia di Iorio, ad eccezione del Trasporto Pubblico di Linea

(T.P.L.);

VIALE LA FIGLIA DI IORIO;

VIALE LUISA D’ANNUNZIO;

VIALE CESARE DE TITTA (entrambe le carreggiate);

VIALE FRANCESCO PAOLO MICHETTI;

VIALE FRANCESCO PAOLO TOSTI (entrambe le carreggiate);

VIA ROMUALDO PANTINI, nel tratto compreso tra Strada della Bonifica e Viale della Pineta;

VIALE DELLA PINETA;

Accesso da STRADA DELLA BONIFICA all’interno dell’impianto di distribuzione carburanti, verso Viale della Pineta;

VIA ELETTRA, nel tratto compreso tra Via F. F. D’Avalos e Via Primo Riccitelli;

Istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione coatta nelle Vie e Strade sopra indicate, nel periodo compreso dalle ore 6:00 di lunedì 21/10/2024 alle ore 1:00 di venerdì 25/10/2024 e comunque fino al cessare delle esigenze legate al G7 Italia, ad eccezione dei mezzi a supporto della manifestazione in parola e dei mezzi di Polizia e di soccorso; l’utilizzo dei parcheggi di Lungomare Cristoforo Colombo, posizionati a nord e a sud di Via Costantino Barbella, riservati al personale di servizio dell’ex Aurum; agli organi di stampa accreditati; ai residenti.

ZONA MASSIMA SICUREZZA “IMAGO”

Istituzione del divieto di transito nelle Vie e Strade sotto riportate, nel periodo compreso dalle ore 15:00 di martedì 22/10/2024 alle ore 1:00 di mercoledì 23/10/2024 e comunque fino al cessare delle esigenze legate al G7 Italia, ad eccezione dei mezzi a supporto della manifestazione in parola e dei mezzi di Polizia e di soccorso:

CORSO VITTORIO EMANUELE II, nel tratto compreso tra la rotatoria di Via Michelangelo e Via Genova;

PIAZZA DELLA REPUBBLICA;

VIA TRENTO, nel tratto compreso tra Via Milano e Corso Vittorio Emanuele II;

PIAZZA DEL SACRO CUORE;

VIA PIAVE, nel tratto compreso tra Corso Vittorio Emanuele II e Via Michelangelo Forti;

Istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione coatta nelle Vie e Strade sopra indicate, nel periodo compreso dalle ore 6:00 di lunedì 21/10/2024 alle ore 1:00 di mercoledì 23/10/2024 e comunque fino al cessare delle esigenze legate al G7 Italia, ad eccezione dei mezzi a supporto della manifestazione in parola e dei mezzi di Polizia e di soccorso.



ZONA MASSIMA SICUREZZA “CASCELLA”

Istituzione del divieto di transito nelle Vie e Strade sotto riportate, nel periodo compreso dalle ore 15:00 alle ore 19:00 di mercoledì 23/10/2024 e comunque fino al cessare delle esigenze legate al G7 Italia, ad eccezione dei mezzi a supporto della manifestazione in parola e dei mezzi di Polizia e di soccorso:

LUNGOMARE GIACOMO MATTEOTTI, nel tratto compreso tra Via Ugo Foscolo e Piazza Primo Maggio;

PIAZZA PRIMO MAGGIO, ivi compreso il parcheggio a pagamento;

VIALE DELLA RIVIERA, nel tratto compreso tra Viale Edmondo De Amicis e Piazza Primo Maggio;

VIA ANTONIO GRAMSCI, nel tratto compreso tra Via Galileo Galilei e Piazza Primo Maggio;

VIA GIOSUÈ CARDUCCI, nel tratto compreso tra Via Galileo Galilei e Corso Umberto I;

VIALE REGINA ELENA, nel tratto compreso tra Corso Umberto I e Viale Edmondo De Amicis;

CORSO UMBERTO I;

VIA NICOLA FABRIZI, nel tratto compreso tra Piazza della Rinascita e Via Giuseppe Parini;

PIAZZA DELLA RINASCITA;

VIALE REGINA MARGHERITA, nel tratto compreso tra Viale Edmondo De Amicis e Piazza della Rinascita;

VIA TRENTO;

CORSO VITTORIO EMANUELE II, nel tratto compreso tra la rotatoria di Via Michelangelo e Via Genova;

Istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione coatta nelle Vie e Strade sotto riportate, nel periodo compreso dalle ore 6:00 di martedì 22/10/2024 alle ore 01:00 di giovedì 24/10/2024 e comunque fino al cessare delle esigenze legate al G7 Italia, ad eccezione dei mezzi a supporto della manifestazione in parola e dei mezzi di Polizia e di soccorso:

LUNGOMARE GIACOMO MATTEOTTI, nel tratto compreso tra Via Galileo Galilei e Piazza Primo Maggio;

PIAZZA PRIMO MAGGIO, ivi compreso il parcheggio a pagamento, riservato ai mezzi di servizio;

VIALE DELLA RIVIERA, nel tratto compreso tra Via Giuseppe Mazzini e Piazza Primo Maggio;

VIA ANTONIO GRAMSCI, nel tratto compreso tra Corso Umberto I e Via Galileo Galilei;

VIA GIOSUÈ CARDUCCI, nel tratto compreso tra Via Giuseppe Parini e Corso Umberto I;

VIALE REGINA ELENA, nel tratto compreso tra Corso Umberto I e Via Giuseppe Mazzini;

CORSO UMBERTO I, nel tratto compreso tra Via Giosuè Carducci e Piazza Primo Maggio/Via Antonio Gramsci;

PIAZZA DELLA RINASCITA;

VIA NICOLA FABRIZI, nel tratto compreso tra Piazza della Rinascita e Via Giuseppe Parini;

VIALE REGINA MARGHERITA, nel tratto compreso tra Via Giuseppe Mazzini e Piazza della Rinascita;

CORSO VITTORIO EMANUELE II, nel tratto compreso tra Via Piave e Via Genova;

PIAZZA DELLA REPUBBLICA;

ZONA MASSIMA SICUREZZA “RISORGIMENTO”

Istituzione del divieto di transito nelle Vie e Strade sotto riportate, nel periodo compreso dalle ore 15:00 di mercoledì 23/10/2024 alle ore 1:00 di giovedì 24/10/2024, nonché dalle ore 15:00 di giovedì 24/10/2024 alle ore 1:00 di venerdì 25/10/2024 e comunque fino al cessare delle esigenze legate al G7 Italia, ad eccezione dei mezzi a supporto della manifestazione in parola e dei mezzi di Polizia e di soccorso:

PONTE RISORGIMENTO, nel tratto compreso tra la rotatoria di Piazza dell’Unione e Piazza Duca d’Aosta;

PIAZZA DUCA D’AOSTA;

CORSO VITTORIO EMANUELE II, nel tratto compreso tra Piazza Duca d’Aosta e ViaC hieti;

PIAZZA ITALIA;

Rampa di accesso dal PONTE ASSE ATTREZZATO a Piazza Italia;

VIA RAFFAELE PAOLUCCI, nel tratto compreso tra la biforcazione (Palazzo Quadrifoglio) e Piazza Italia e dal Ponte Risorgimento;

VIA SPALTI DEL RE;

VIA PESARO;

VIA CADUTA DEL FORTE, nel tratto compreso tra Piazza Martiri Dalmati e Giuliani e Piazza Duca d’Aosta;

VIA DEL BAGNO BORBONICO;

VIA CALABRIA;

VIA DEL CONCILIO;

VIA OSTUNI, ivi compreso il parcheggio;

VIA AVEZZANO, nel tratto compreso tra Piazza Italia e Via Ostuni;

Istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione coatta nelle Vie e Strade sopra indicate, nel periodo compreso dalle ore 6:00 di mercoledì 23/10/2024 alle ore 1:00 di venerdì 25/10/2024 e comunque fino al cessare delle esigenze legate al G7 Italia, ad eccezione dei mezzi a supporto della manifestazione in parola e dei mezzi di Polizia e di soccorso, includendo nelle stesse:

VIA CHIETI;

LUNGOFIUME DEI POETI, nel tratto compreso tra il Ponte Risorgimento e l’intersezione con Via Spalti del Re, da riservare alle Forze dell’Ordine;



ZONA MASSIMA SICUREZZA “MUSEO DELL’OTTOCENTO”

Istituzione del divieto di transito nelle Vie e Strade sotto riportate, nel periodo compreso dalle ore 18:00 di martedì 22/10/2024 alle ore 01:00 di mercoledì 23/10/2024 e comunque fino al cessare delle esigenze legate al G7 Italia, ad eccezione dei mezzi a supporto della manifestazione in parola e dei mezzi di Polizia e di soccorso:

VIALE GABRIELE D’ANNUNZIO, nel tratto compreso tra Viale Conte di Ruvo e Via dei Sabini;

VIA ORAZIO, nel tratto compreso tra Viale Conte di Ruvo e Viale Vittoria Colonna;

PIAZZALE ENRICO BERLINGUER;

VIA ARNALDO DA BRESCIA;

VIA GIUSEPPE MISTICONI, nel tratto compreso tra Via Italica e Via Giustino De Cecco;

VIALE VITTORIA COLONNA, nel tratto compreso tra Piazzale Enrico Berlinguer e Viale Gabriele D’Annunzio;

VIA ITALICA, nel tratto compreso tra Via dei Sanniti e Via Arnaldo da Brescia;

Istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione coatta nelle Vie e Strade sotto riportate, nel periodo compreso dalle ore 6:00 di martedì 22/10/2024 alle ore 1:00 di mercoledì 23/10/2024 e comunque fino al cessare delle esigenze legate al G7 Italia, ad eccezione dei mezzi a supporto della manifestazione in parola e dei mezzi di Polizia e di soccorso:

CORSO VITTORIO EMANUELE II, nel tratto compreso tra la rotatoria di Via Michelangelo, ivi compresa tutta la rotatoria viabile e le aree adiacenti alla stessa e Piazza Duca D'Aosta;

PIAZZA DUCA D'AOSTA fino a Piazza Italia;

VIA CHIETI;

VIA CADUTA DEL FORTE, nel tratto compreso tra Via Chieti e Via Forca di Penne;

PIAZZA MARTIRI DALMATI E GIULIANI ivi compresa tutta la rotatoria viabile e le aree adiacenti alla stessa;

VIA ALCIDE DE GASPERI;

PONTE GABRIELE D’ANNUNZIO;

PIAZZA GARIBALDI;

VIALE GABRIELE D’ANNUNZIO, nel tratto compreso tra Piazza Garibaldi e Via Giustino de Cecco;

VIALE VITTORIA COLONNA, nel tratto compreso tra Piazzale Enrico Berlinguer e Via dei Sanniti;

VIA ITALICA, nel tratto compreso tra Via dei Sanniti e Via Lago di Campotosto;

VIA ORAZIO, nel tratto compreso tra Viale Conte di Ruvo e Viale Vittoria Colonna;

VIA ARNALDO DA BRESCIA;

VIA GIUSEPPE MISTICONI, nel tratto compreso tra Via Italica e Via Giustino De Cecco;

Istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione coatta nelle Vie e Strade sotto riportate, nel periodo compreso dalle ore 6:00 di martedì 22/10/2024 alle ore 1:00 di venerdì 25/10/2024 e comunque fino al cessare delle esigenze legate al G7 Italia, ad eccezione dei mezzi a supporto della manifestazione in parola e dei mezzi di Polizia e di soccorso:

Area prospiciente i Silos della vecchia Stazione Ferroviaria;

PIAZZA DELLA REPUBBLICA;

Le aree adibite alla sosta adiacenti al perimetro esterno della struttura alberghiera sita all’intersezione tra Via Michelangelo e Viale A. Bassani e N. Pavone, ivi comprese le porzioni di parcheggio ancora a disposizione all’interno dell’area di risulta;

Istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione coatta per la porzione di traversa di Via Nazionale Adriatica Sud posta a confine con il Comune di Francavilla al Mare (CH), che per il Comune di Pescara assume la denominazione di Via Nazionale Adriatica Sud, mentre per la porzione appartenente al Comune di Francavilla al Mare (CH) è denominata Via San Paolo, nel periodo compreso dalle ore 6:00 di lunedì 21/10/2024 alle ore 1:00 di venerdì 25/10/2024 e comunque fino al cessare delle esigenze legate al G7 Italia, ad eccezione dei mezzi a supporto della manifestazione in parola e dei mezzi di Polizia e di soccorso.