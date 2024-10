Un incontro con gli studenti della città sugli obiettivi per lo sviluppo sostenibile

Mercoledì 16 ottobre, alle ore 9 nella Sala Consiliare del Comune, si terrà un incontro tra gli studenti degli Istituti comprensivi e delle scuole paritarie di Pescara e il Sindaco di Pescara, Carlo Masci, e l’assessore alla Pubblica Istruzione Valeria Toppetti. Un’occasione per confrontarsi sul tema degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile e per presentare la campagna europea #InsiemepergliSDG che si svolgerà in piazza Sacro Cuore dal 22 al 27 ottobre prossimi.

“È importante che gli studenti di Pescara vivano in prima persona i fatti e le realtà che si svolgono e si realizzano all’interno della nostra città – commenta l’assessore Toppetti – È per questo che insieme al Sindaco Masci abbiamo pensato di organizzare un incontro per le scuole in vista dell’iniziativa “#InsiemepergliSDG” promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale che porterà alla installazione dal 22 al 27 ottobre in Piazza Sacro Cuore di una campagna di sensibilizzazione sul tema degli obiettivi dello Sviluppo Sostenibile rivolta a bambini ed adolescenti della Città. Per le scuole sarà possibile visitare l’area allestita e sono invitate tutte le famiglie a partecipare alla sensibilizzazione anche nelle ore pomeridiane, ma in ogni caso con l’incontro di domani saranno rappresentati i grandi temi di dialogo e condivisione internazionale promossi dalla Agenda 2030 che già nelle scuole, grazie alla sensibilità delle Dirigenti e del corpo docenti, sono da tempo trattati”.

Poi Toppetti aggiunge: “L’occasione del G7 a Pescara ha riportato l’attenzione sulla centralità dell’obiettivo dello Sviluppo Sostenibile il quale è affidato innanzitutto alle future generazioni d’adulti e quindi ai ragazzi di oggi. I più giovani sono pienamente all’altezza di comprendere l’urgenza del contrasto alla povertà e alle disuguaglianze e della promozione dei valori della salute e del benessere psicofisico, di una istruzione di qualità e di attività di consumo e produzioni responsabili oltre che delle edificazioni di città e comunità sostenibili e della necessaria cooperazione all’interno della società a partire dalle piccole comunità come la scuola per giungere fino alla Cooperazione Internazionale per auspicare, primo fra tutti, il più grande bene costituito dalla pace. Abbiamo pensato di organizzare questo incontro coinvolgendo i ragazzi con attività creative e piccoli debate finali per stimolare in loro una partecipazione attiva rispetto agli obiettivi dell’Agenda 2030 che ormai è parte integrante della loro vita. Trasferire agli studenti valori e consapevolezza di dettami umani e sociali rappresenta una assoluta priorità e siamo felice che le scuole della Città, per il tramite delle Dirigenti e del corpo docenti, condividano con me e con l’Amministrazione questa sensibilità e cura innanzitutto delle coscienze degli studenti per la migliore formazione della loro persona”.

Anche il Sindaco Masci sottolinea l’importanza di questo incontro: “Già dalla precedente amministrazione stiamo portando avanti il tema della sostenibilità. Per questo la campagna #InsiemepergliSDG non rappresenta una novità per noi, ma è la conferma del grande lavoro che stiamo facendo sul tema dello sviluppo sostenibile. Abbiamo la più grande rete italiana di Eco-School e siamo una città di oltre 120mila abitanti che ha la bandiera blu da 4 anni. Sono risultati che non si ottengono con l’improvvisazione ma con il lavoro e la forte consapevolezza che per dare un futuro migliore alle prossime generazioni, si debba lavorare sulla sostenibilità. Confrontarci con i giovani, ci permette di entrare anche nelle famiglie perché i ragazzi sono molto sensibili su questi temi e sono capaci di educare anche i loro genitori”.