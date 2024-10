Nuova tappa del gemellaggio tra Lahnstein e Montesilvano

Accomunati da un sentito legame di affetto e di amicizia, si rinnova il gemellaggio tra la città tedesca di Lahnstein e Montesilvano. Una delegazione del Comune della Germania, guidata da Christian Muller, è arrivata qualche giorno fa, nella località adriatica per una visita turistica che prevede anche escursioni in altri centri della regione.

Ad accogliere il gruppo sono stati il sindaco Ottavio De Martinis e l'assessore al Turismo Corinna Sandias con l’intento di rinnovare l’amicizia tra le due città, nell’ambito del gemellaggio tra i due Comuni. Tra le varie visite, Rocca Calascio, l’incantevole scenario dei trabocchi e una mattinata in una nota industria dolciaria del territorio, molto conosciuta anche in Germania per la qualità e la bontà dei prodotti.

“Con piacere abbiamo ospitato gli amici del Comune di Lahnstein», dice De Martinis. Il referente del gemellaggio Christian Muller e alcuni cittadini sono a Montesilvano per una visita turistica in città e in alcune località della regione.

C’è interesse a consolidare i rapporti intrapresi in questi anni, soprattutto in un periodo come quello che l’Europa sta attraversando. Questo scambio turistico e culturale ha aperto un tavolo di collaborazione anche con l’Ufficio di Programmazione e Progettazione Sociale in rapporto con l’Azienda Speciale del nostro comune, proprio per avviare una partnership nell’ambito del Servizio Civile Nazionale. L’auspicio è che Lahnstein possa diventare una sede per ospitare i nostri ragazzi e continuare scambi come avvenuto già negli anni passati con le scuole. Questo rapporto ha consentito di conoscere e approfondire, strada facendo, i costumi e le tradizioni di un popolo distante da noi, ma che sentiamo ormai vicino e con il quale siamo legati da un sincero affetto».

Queste le parole di Christian Muller: «E’ sempre un piacere per noi fare tappa nella splendida Montesilvano. La delegazione ha fortemente voluto questa visita per incrementare il legame con Montesilvano e per conoscere meglio alcuni luoghi, usi e costumi della città. Vi aspettiamo nei prossimi mesi, in particolare tra febbraio e marzo 2025, per approfondire il nostro gemellaggio e per poter continuare ad accrescere i nostri rapporti».