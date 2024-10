Verso il G7: Pignoli incontra le associazioni di protezione civile

"Questo pomeriggio presso la sede dell'assessorato ho incontrato i rappresentanti delle associazioni di protezione civile convenzionate con il Comune di Pescara che collaboreranno alla gestione della logistica per il G7 che si svolgerà come noto il 22, 23 e 24 ottobre nella nostra città". Così l'assessore alla Protezione Civile di Pescara Massimiliano Pignoli che ha voluto incontrare i referenti delle associazioni per mettere a punto il programma di lavoro in vista della importante tre giorni del G7.

"Stiamo parlando di un evento di portata internazionale e che metterà per tre giorni la città di Pescara al centro del mondo. Per questo nell'incontro operativo odierno abbiamo voluto mettere a punto i dettagli operativi del lavoro che le varie associazioni di Protezione Civile che opereranno di ausilio a chi è delegato al controllo e alla sicurezza.

Ringrazio - ha spiegato l'assessore Massimiliano Pignoli - già da ora tutti i volontari che per quei giorni presteranno la loro preziosa opera al servizio della nostra città che sono certo potrà fare una grandissima figura e rispondere presente ad un appuntamento di livello mondiale".

All'incontro odierno hanno preso parte i referenti delle seguenti associazioni: Mauro Cannella (Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile Pescara); Bruno Bandinj e Cinzia Camerlengo (Modavi Pescara); Monica Isabella Ventura (Pea Psicologia Emergenza Abruzzo); Costantino Santori (Psicologi per i Popoli Abruzzo); Antonio Romano (Val Pescara Protezione Civile); Federico D'Incecco (Associazione Nazionale Carabinieri); Giuseppe Ravenda (Associazione Nazionale Polizia di Stato); Antonio De Simone (Associazione Volontari Senza Frontiere Pescara).