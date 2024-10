Un corso base di fumetto con Chiara Karicola e Le Libellule Controvento

Un minicorso pensato per muovere i primi passi nel mondo del fumetto e magari forgiare qualche nuovo talento del panorama fumettistico nazionale è in partenza il 7 novembre presso la sede dell'Aps ETS Le Libellule Controvento. Il corso base di fumetto sarà curato da Chiara Karicola, una delle matite pescaresi più affermate nel panorama del fumetto italiano e internazionale, già disegnatrice di numerosi titoli tradotti anche all'estero ('Guni' e ‘Claire e Malù’, entrambi realizzati insieme a Tauro, solo per citare due dei più recenti).

Il corso sarà articolato in 5 incontri, ogni giovedì a partire dal 7 novembre, e sarà aperto ai bambini dai 7 anni in su. Tra i temi approfonditi durante gli incontri ci saranno l'approccio al fumetto, il viso, il corpo e il fumetto vero e proprio: strumenti e lezioni che daranno modo ai piccoli partecipanti di dare vita a creazioni originali scatenando la propria fantasia con matite e pennelli.

L'attività si inserisce nel ricco panorama di proposte rivolte all'infanzia che Le Libellule Controvento portano avanti a tutto tondo. Archiviata l'estate, che ha visto protagonista assoluto il campus in spiaggia realizzato in collaborazione con Sottosale ASD e ha permesso ai piccoli partecipanti di vivere il mare a 360° (con corsi di vela, kayak, sup, surf e laboratori esperenziali) le attività si svolgono al coperto, nella sede de Le Libellule Controvento a Pescara Colli.

Altri laboratori attualmente in corso sono “Liberiamo la danza che è in noi”, rivolto a tutti coloro che vogliono riappropriarsi del proprio corpo e di esprimere le proprie emozioni (dai 15 anni in su), “Liberiamo la fantasia che è in noi”, attività di gioco-teatro e laboratorio creativo pensato per i bambini dai 3 ai 6 anni, “Words to Play”, per imparare l'inglese attraverso il gioco, per gruppi dai 4 ai 6 anni e dai 7 ai 10 anni.

E ancora aiuto compiti, animazione, eventi tematici e servizi ricreativi a tutto tondo: attività trasversali in cui al centro è sempre il bambino, seguito da personale qualificato ed empatico. Il corso base di fumetto e tutte le altre attività de Le Libellule Controvento si svolgeranno nella sede di via di Sotto 135, accanto al “Parco delle Meraviglie”, e saranno fruibili previa prenotazione.