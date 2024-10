Aca: le chiusure dei serbatoi nel Pescarese dal 15 al 22 ottobre

Dal 15 al 22 ottobre, come disposto dall'Aca, ci saranno nel Pescarese alcune chiusure dei serbatoi per l'approvvigionamento idrico. L’erogazione dell'acqua potrà subire variazioni e il normale flusso potrà pertanto essere ripristinato in ritardo rispetto all’orario indicato, soprattutto nelle zone più elevate, essendo queste ultime idraulicamente più sfavorite.

Chiusura pomeridiana, più precisamente dalle ore 14 alle ore 18, a Cappelle sul Tavo sull'intero territorio (esclusa frazione Terra Rossa), a Loreto Aprutino tra il centro urbano, Contrada Fornace, Contrada Muretto, Via Roma, Via Cappuccini, Via Angolani, Via Gramsci e Via Mameli, a Moscufo in centro urbano, zone alte e limitrofe, a Pianella tra il centro urbano, Contrada Colle Vecchio, Contrada Prato Donico e zone limitrofe.

Prevista inoltre una chiusura notturna a Città Sant'Angelo, dalle ore 21 alle ore 6, in zona Colle di Sale con una riduzione uscita da 27 a 15 litri al secondo. Segnaliamo infine, sempre dalle ore 21 alle ore 6, lo stop all'acqua anche a Francavilla al Mare in zona Santa Cecilia pozzetto San Giovanni (riduzione da 38 a 22 l/s) e Carletto (riduzione da 70 a 20 l/s).