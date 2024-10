A un anno dalla riforma del nuovo Codice dei contratti: al via la MasterClass Cna

Un'analisi degli strumenti, degli istituti e dell'impatto che la nuova norma ha prodotto all'interno del settore degli appalti pubblici; e quali innovazioni e risultati intenda raggiungere. Sono gli obiettivi della "MasterClass", organizzata da CNA Artigiani Imprenditori d'Italia Abruzzo ed Ecipa a un anno dall'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti, che prenderà le mosse dal prossimo mese di novembre.

"MasterClass" – primo evento formativo messo a punto in Abruzzo da un'associazione d'imprese – si terrà in modalità online con il patrocinio dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia Abruzzo (Anci) e degli Ordini degli ingegneri, geometri e commercialisti di Pescara. L'evento formativo è accreditato dall'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Pescara e dall'Ordine dei geometri di Pescara con il riconoscimento di un credito formativo per ogni ora di effettiva partecipazione, fino ad un massimo di 56 crediti: il costo è fissato in 197 euro.

La "MasterClass" è prevista in sette diversi moduli - la conclusione dell'intero ciclo è fissata per il mese di giugno del 2025 - ognuno dei quali sarà introdotto da una personalità che illustrerà il contesto socio-economico di riferimento. Ogni modulo si compone di quattro incontri con frequenza settimanale, con una parte teorica di 70/80 minuti e 20/25 minuti dedicati alle domande dei partecipanti; sono previsti approfondimenti su temi di particolare importanza, domande ai docenti, valutazione del punto di vista del giudice amministrativo attraverso la trattazione di una o più sentenze di TAR o Consiglio di Stato. Per ulteriori informazioni: https://www.cnaabruzzo.it/masterclass-appalti-pubblici/.