Partono lunedì 21 ottobre i lavori nel parco Antonilli di Montesilvano [FOTO]

Partiranno lunedì 21 ottobre i tanto attesi lavori nel parco Paolo Antonilli di via Spagna, a Montesilvano. A darne l’annuncio è stato l’assessore al verde del Comune di Montesilvano, Francesco Di Pasquale, dopo che l’amministrazione ha completato la procedura di affidamento dei lavori alla ditta Cilli Roberto.

“Il parco dedicato al giornalista tanto amato dai nostri cittadini, tornerà a vivere e i suoi spazi saranno di nuovo fruibili. Dopo la necessaria e precauzionale chiusura che il sindaco Ottavio De Martinis ha imposto con ordinanza firmata il 30 maggio 2024 per motivi di sicurezza pubblica, il parco tornerà a vivere e ad accogliere di nuovo visitatori, famiglie e bambini”. Una chiusura che si era resa necessaria a seguito di un report approfondito che il comune stesso aveva chiesto di stilare all’agronomo Francesco Cellini, il quale rinvenne all’epoca, la necessità di effettuare lavori straordinari sulle alberature allocate all’interno del parco, per la rimozione dello stato di pericolo.

Guidati dal Rup Fabrizio Conte, da lunedì la ditta procederà a passare in rassegna gli 8000 metri quadrati del parco e come primo intervento, si procederà all’abbattimento degli alberi caratterizzati da elevata propensione al cedimento, di quelli che fuoriescono dai confini, isolati e/o di gruppo per poi passare alla potatura degli alberi disseccati, alla potatura di rimonda del secco, alla spalcatura, potatura delle siepi e taglio del tappeto erboso.

Un primo intervento di pulizia e messa in sicurezza che ha richiesto all’amministrazione un impegno di spesa pari a 26.768,14 euro e che andrà avanti per circa due settimane, trattando almeno per questo primo intervento, più di 100 alberi. Per il ripristino totale della sicurezza del parco, l’amministrazione rende noto che seguiranno ulteriori interventi di ripristino dell’area, in modo che possa essere fruibile in totale sicurezza e nella totalità.