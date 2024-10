"Fratelli in fuga", commedia teatrale per sostenere i "rare siblings"

Una storia di fratellanza, solidarietà e speranza vi aspetta a teatro. Unitevi a noi per un'esperienza indimenticabile e per fare la differenza. La compagnia teatro-musicale ‘Sorrisi Rari’ della Parrocchia Madonna del Fuoco annuncia lo spettacolo di beneficenza "Fratelli in fuga", che si terrà il prossimo 26 dicembre alle ore 20:30 presso il teatro Circus. Questo evento speciale è stato ideato per sensibilizzare il pubblico sulla tematica dei "rare siblings" e raccogliere fondi per il Centro Regionale di Epilettologia Pediatrica della Clinica Pediatrica di Chieti.



L'idea di questo spettacolo nasce da un residente del quartiere Villa del Fuoco di Pescara, padre di quattro figli, di cui una bambina nata con una rara sindrome genetica chiamata Deficit da CASPR2. Questa condizione comporta gravi ritardi cognitivi, assenza di linguaggio, epilessia farmaco-resistente, stereotipie e comportamenti che rientrano nello spettro autistico.



Vivendo quotidianamente le sfide per accudire una bambina con questa sindrome, il padre ha sentito il desiderio di sensibilizzare la comunità sulle difficoltà che affrontano i fratelli e le sorelle dei bambini disabili, spesso trascurati nella quotidianità. Da questa esigenza è nato il progetto "Fratelli in fuga", una commedia teatrale che racconta in modo simpatico e rispettoso le avventure di due fratelli, uno "normale" e l'altro autistico, mettendo in luce le necessità dei siblings e la complessità delle vite dei disabili.



La commedia, ideata dalla compagnia teatrale Santibriganti ETS, è stata gentilmente concessa per la replica. Con il supporto della Parrocchia Beata Vergine Maria del Fuoco di Pescara e del parroco, che ha offerto i locali per le prove e l'entità legale della Parrocchia per gestire i pagamenti, sono stati avviati i preparativi per mettere in scena lo spettacolo.



L'evento sarà un'occasione per sensibilizzare il pubblico e raccogliere fondi per l'acquisto di beni necessari per il Centro Regionale di Epilettologia Pediatrica della Clinica Pediatrica di Chieti, dove molti bambini del territorio sono in cura. È stata anche aperta una pagina Instagram, Sorrisi_rari, per pubblicizzare l'evento e trattare temi relativi alla disabilità e ai "rare siblings".



Invitiamo tutti a partecipare a questo evento speciale. Il semplice gesto di acquistare un biglietto per lo spettacolo permetterà all'associazione "Inclusiamo - DISABILITÀ E MALATTIE RARE", operante nell'ospedale di Chieti, di acquistare apparati ospedalieri necessari. La sfida è grande, ma confidiamo nella bontà e nella sensibilità di tutti voi che leggete. Per informazioni e acquisto biglietti, WhatsApp:393213 8758, Instagram: @Sorrisi_rari.