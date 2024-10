“Giulietta e Romeo stai leggero nel salto” in scena al Florian Espace

Sabato 19 ottobre alle ore 20.45 al Florian Espace di Pescara, appuntamento da non mancare con Roberto Latini, un artista tra i più interessanti e apprezzati del teatro contemporaneo italiano, noto al pubblico pescarese, che lo segue sempre con calore, fin dai primi spettacoli sempre ospitati dal Florian. Roberto Latini è attore, performer, autore e regista teatrale. Si è formato a Roma presso Il Mulino di Fiora, Studio di Recitazione e di ricerca teatrale diretto da Perla Peragallo, diplomandosi nel 1992.

Fondatore insieme a Gianluca Misiti, con cui forma un sodalizio artistico da più di venti anni, di Fortebraccio Teatro, compagnia riconosciuta dal Ministero per i Beni e le Attività culturali dal 1999 al 2018, poi confluita nella Compagnia Lombardi Tiezzi. L’elenco dei suoi spettacoli è davvero lungo e ha lavorato anche in tv e in radio. Il suo lavoro è stato insignito di prestigiosi riconoscimenti quali il Premio Sipario 2011 per Noosfera Lucignolo, il Premio Ubu 2014 Miglior attore performer per Il servitore di due padroni, il Premio della Critica ANCT 2015 per I giganti della montagna, il Premio Ubu 2017 Miglior Attore performer per Cantico dei Cantici, il Premio Le Maschere del Teatro Italiano 2021 per Miglior spettacolo di prosa a Mangiafoco.

Torna a Pescara nella stagione di Teatro d’Autore ed altri linguaggi del Florian con il suo nuovo spettacolo “Giulietta e Romeo stai leggero nel salto”, produzione della Compagnia Lombardi/Tiezzi con Emilia Romagna Teatro ERT/Teatro Nazionale, di cui ha curato la drammaturgia e la regia, e che lo vede in scena con Federica Carra; lo accompagna il suo consolidato entourage artistico: Gianluca Misiti musiche e suono, Max Mugnai luci e direzione tecnica, Daria Latini costumi. Il video è realizzato da Collettivo Treppenwitz.