Prestigioso riconoscimento internazionale per il professor Eboli

Il professor Mario Eboli, docente di Economia Politica presso il Dipartimento di Economia Aziendale dell’Università “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara, è il vincitore di una delle borse seniore Beatriz Galindo "por l'atracion del talento investigativo" con un progetto di ricerca altamente innovativo nel quale si usano algoritmi neuroevolutivi che ottimizzano reti di agenti (banche, imprese) e ne studiano le caratteristiche. Il progetto si intitola "Using neuroevolution machine learning for designing optimal financial networks and estimating real-world networks" e consiste nell'applicazione di un algoritmo di Machine Learning di tipo neuroevolutivo, sviluppato dal proponente con colleghi informatici dell'Università di Salerno, per studiare e ottimizzare le reti di obbligazioni finanziarie che collegano tra di loro banche e intermediari.

Lo scopo della ricerca è di progettare reti finanziarie ottimali, identificare le topologie di rete che massimizzano l'efficienza e la resilienza del sistema finanziario, superando i limiti dei modelli analitici tradizionali nonché stimare reti finanziarie reali, utilizzare l'algoritmo per stimare le reti interbancarie effettive a partire da dati di mercato osservabili. Il progetto prevede anche sviluppi futuri, come l'applicazione dell'algoritmo a reti produttive, analisi macroeconomiche e ottimizzazione di reti logistiche. Questa ricerca innovativa combina modelli Agent-Based con tecniche di Machine Learning, introducendo un nuovo approccio all'uso dell'intelligenza artificiale in Economia e Finanza.

Le borse di studio Beatriz Galindo, promosse dal Ministero della Scienza e dell'Innovazione della Spagna puntano ad attirare ricercatori di alto profilo, sia spagnoli che stranieri, che hanno sviluppato una parte significativa della loro carriera all'estero. A differenza di altre tipologie di borse di ricerca per ‘visiting scholars’, che coprono periodi di un anno al massimo, le borse Beatriz Galindo hanno durata di quattro anni, periodo che consente di sviluppare appieno il progetto di ricerca e generare una stabile rete di rapporti con altri atenei europei.