Incontro in Comune sulla giornata della lotta alla contraffazione per gli studenti

In occasione della “Giornata della lotta alla contraffazione per gli studenti”, il Prefetto di Pescara e il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza hanno organizzato per martedì 29 ottobre alle ore 10 un incontro con gli studenti del Liceo Scientifico Galileo Galilei, Liceo Classico Gabriele d'Annunzio, Istituto Aterno-Manthonè presso la Sala Consiliare del Comune di Pescara.

L’iniziativa si pone il fine di sensibilizzare il mondo della scuola sul tema della contraffazione, avviando un confronto sulle ricadute negative che questo fenomeno determina sulla nostra economia, nonché sui rischi per la salute derivanti dall’acquisto di merce contraffatta e per rendere gli alunni cittadini consapevoli all’insegna della legalità contro la contraffazione.