Sei comuni mobilitati nella Giornata nazionale "Camminata tra gli olivi"

In occasione della Giornata Nazionale "Camminata tra gli Olivi", Fossacesia ha partecipato insieme ad altri cinque comuni della regione Abruzzo: Città Sant'Angelo, Casoli, Moscufo, Controguerra e Sant'Omero. Questa giornata, promossa dall'Associazione Nazionale Città dell'Olio, ha visto la partecipazione di molte persone che hanno potuto godere di passeggiate all'aperto negli oliveti, visite a frantoi e olivi secolari, degustazioni di olio e corsi di assaggio.

L'edizione 2024 è stata dedicata al tema dell'abbandono dell'olivicoltura tradizionale e storica, una vera emergenza che colpisce il territorio nazionale. In occasione del 30° anniversario dalla sua fondazione, l'Associazione Città dell'Olio ha promosso una proposta di legge nazionale per contrastare l'abbandono di questo tipo di olivicoltura.

Durante la passeggiata il sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, ha ribadito l'importanza di questa giornata, sottolineando come Fossacesia, con i suoi dieci frantoi, non potesse mancare a un evento così significativo. La consigliera comunale Marina Paolucci, con delega alla Città dell'Olio, ha invitato i partecipanti a una passeggiata patrimoniale dedicata all'olivo e ai suoi preziosi prodotti, parte integrante della nostra identità culturale.

Durante l'evento si è tenuto anche un assaggio dell'olio nuovo prodotto in questi giorni dai dieci frantoi di Fossacesia, alla presenza dall'agronomo e uno dei più importanti assaggiatori di Olii vergini di olivi, Bruno Scaglione. Altri esperti, Antonio Arrizza, Martina Marino, Andrea Rosario Natale e Dino Marrone hanno spiegato le tecniche agronomiche dell'olivicoltura di Fossacesia, le caratteristiche e le qualità della produzione delle olive, arricchendo l'esperienza dei partecipanti con racconti della tradizione e uno sguardo al futuro.

Presente anche l'assessore allo sviluppo sostenibile dell'ambiente, Umberto Petrosemolo. Tutto si è svolto nella bellissima cornice del promontorio dove sorge l'Abbazia di San Giovanni in Venere, scendendo verso il mare, circondati da splendidi olivi. Fossacesia, oltre a essere Città dell'Olio con i suoi dieci frantoi e la sua tradizione storica di produzione di olio di alta qualità, è anche Città del Vino, rinomata per i suoi eccellenti vini. La giornata fossacesiana si è conclusa, in un uliveto, con un piatto della tradizione, preparato da Assunta, Pasta alla Trappitara, e con un buon bicchiere di Montepulciano doc della Cantina Venea, offerti a tutti i presenti.