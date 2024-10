Rimborso libri scolastici, al via la presentazione delle domande al Comune

“Anche per questa annualità scolastica, 2024/2025, il Comune di Pescara procederà al rimborso delle spese per l’acquisto dei libri di testo per gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado (per la scuola primaria la fornitura dei libri di testo è gratuita), ove ricorrano i requisiti di legge”. Lo annuncia l’assessore alla Pubblica istruzione Valeria Toppetti spiegando nel dettaglio come accedere a questa misura e le finalità dell’intervento.

“Il diritto allo studio”, spiega l’assessore, “trova integrazione anche attraverso queste misure di sostegno e di supporto alle famiglie per rendere accessibile a tutti la pubblica istruzione negli anni più difficili della crescita, durante i quali si possono presentare i primi fenomeni di abbandono scolastico. Vogliamo evitare con ogni mezzo che i ragazzi lascino la scuola, ben sapendo che una delle cause dell’abbandono è rappresentata dalle difficili condizioni socio-economiche delle famiglie. Con decisione vogliamo essere vicini alle persone che hanno necessità poiché è noto che a volte studenti meritevoli e capaci e che potrebbero continuare un percorso di istruzione, in età scolare e poi all’università, sono costretti a rinunciare per ragioni economiche. Questo fenomeno deve essere gestito, è necessario che vi sia libertà nella scelta da parte dei giovani, supportati dal consiglio delle famiglie, consentendo agli studenti di decidere se orientarsi subito verso il mondo del lavoro o se continuare a studiare ma ciò solo in virtù delle proprie attitudini e desideri e non perché costretti dalle circostanze di difficoltà economica. Come noto, le spese per i libri delle scuole secondarie di primo e secondo grado sono ingenti proprio per la molteplicità delle materie di cui è dotato il percorso scolastico del nostro paese, che garantisce un approfondimento su tutta la rosa delle discipline scolastiche esistenti nella secondaria di primo grado e su materie specifiche e di indirizzo in quella di secondo grado. Credo nell’importanza della consultazione dei libri di testo che permettono una disamina ed assimilazione personale costante delle discipline ma è necessario avere attenzione alle famiglie che per l’acquisto possano incontrare difficoltà”.

“Lo studio è fondamentale per i ragazzi, soprattutto per coloro che rischiano di perdersi. Le cronache ci raccontano spesso, sempre più spesso, episodi di violenza e di devianza che vedono protagonisti i nostri ragazzi. La formazione è fondamentale e il sostegno delle istituzioni, da questo punto di vista, deve essere un punto fermo per le famiglie”, commenta il sindaco Carlo Masci. L’avviso per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2024/2025 (in attuazione di quanto previsto dall’art. 27 della L. 448/98 “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”), è in pubblicazione da oggi sul sito del Comune di Pescara (https://www.comune.pescara.it/node/10368).

I beneficiari dell’intervento, spiega l’assessore Toppetti, saranno tutti gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado residenti nel Comune di Pescara il cui indicatore Isee Ordinario/Isee Minori non superi il limite massimo di € 15.493,71. Le istanze possono essere presentate da oggi (ore 10:00) al 31 gennaio 2025. Le domande pervenute oltre tale data non saranno accettate. L’istanza potrà essere compilata esclusivamente previa autenticazione con identità digitale SPID, o con CIE (Carta d’Identità Elettronica), e inoltrata on line tramite la piattaforma telematica dedicata, connettendosi al sito internet del Comune di Pescara (sezione “Servizi al Cittadino - Studiare - Diritto allo Studio”).

Per la compilazione della domanda on line è necessario:

a) essere in possesso in possesso dell’identita digitale SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica);

b) essere in possesso di ISEE Ordinario/ISEE Minori (in caso di genitori non coniugati/non conviventi) in corso di validità al momento della presentazione della domanda;

c) essere titolare di codice IBAN (NO LIBRETTO POSTALE) per l’accredito del rimborso.

Per ogni informazioni è disponibile il numero unico del Servizio Educativo Integrato 0854283990 (digitare 3 ufficio diritto allo studio) o si può inviare una mail a dirittoallostudio@comune.pescara.it