Luigi Copertino presenta “Cristianesimo, proprietà e Great Reset”

Mercoledì 30 ottobre alle ore 18 verrà presentato il libro “Cristianesimo, proprietà e Great Reset - Breve esame del Mondo Nuovo tra distopia e Tradizione” di Luigi Copertino, con la prefazione del Presidente aggiunto onorario di Corte di Cassazione, F. M. Agnoli, presso la Sala Parrocchiale di Sant’Andrea in Piazza Sant’Andrea. Il libro affronta uno degli argomenti più attuali e scottanti di questa fase storica che rappresenta una delle più interessanti letture critiche del fenomeno del “Grande Reset”, il radicale cambiamento dello scenario economico e politico mondiale avviato in occasione della pandemia.

“Cristianesimo, proprietà e Great Reset” costituisce una riflessione lucida per risvegliarsi dall’ipnosi della ragione e affrontare le scelte decisive che ci attendono qui e ora. All’evento sarà presente l’autore Luigi Copertino, dottore in giurisprudenza, con tesi in Filosofia del Diritto, opera nel settore enti locali, docente universitario e giornalista pubblicista. Studioso capace del tradizionalismo cattolico italiano, si occupa del pensiero filosofico-giuridico-politico.

Tra le sue pubblicazioni: Spaghetticons. La deriva neoconservatrice della destra cattolica italiana (Rimini 2008); Risorgimento?! Considerazioni storico-filosofiche a disincanto di una mitologia civile (Proceno 2011); La tomba dell’Europa? Una guida per i perplessi nella crisi finanziaria globale (Rimini 2013); L’idolatria finanziaria o del culto di mammona (Reggio Emilia 2016); I Borgia. Padre e figlia (Chieti 2016); Reddito sociale garantito - Luci ed ombre (Chieti 2018); Il confronto con la gnosi spuria secondo Ennio Innocenti (Roma 2018); Tra ordoliberalismo e sovranismo 2019: Europa al bivio (Rimini 2019); Stato e Sindacato. Dal Corporativismo fascista alla Costituzione antifascista - Divergenze e Convergenze (Rimini 2022); Le colpe dei padri e le ambiguità dei figli - il peccato originale della destra italiana (Lucca 2022).