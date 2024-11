Cimitero di Montesilvano: servizi speciali per Ognissanti e Commemorazione dei Defunti

Continuano le iniziative messe in campo dal Comune di Montesilvano per garantire un momento di raccoglimento e serenità ai cittadini. Fino al 3 novembre, dalle 8 alle 17, sarà attivo un servizio di assistenza e trasporto gratuito per anziani e disabili all'interno del cimitero comunale. Grazie alla collaborazione con la Croce Rossa Italiana di Penne e l'Associazione Nazionale Carabinieri di Montesilvano, saranno a disposizione sei carrozzine per facilitare gli spostamenti.

"Ringraziamo i volontari per la loro preziosa collaborazione", ha dichiarato il consigliere delegato alla disabilità, Giuseppe Manganiello. "Questo servizio è fondamentale per permettere a tutti di partecipare a questo momento di raccoglimento". Per garantire la sicurezza e l'ordine all'interno del cimitero sarà presente la Polizia Locale.

"Abbiamo predisposto tutte le misure necessarie per accogliere nel migliore dei modi i cittadini", ha dichiarato l'assessore ai Servizi Cimiteriali Alessandro Pompei. "Vogliamo che tutti possano visitare i propri cari in un ambiente sicuro e tranquillo". Il Comune di Montesilvano ringrazia l'Azienda Speciale e tutti gli uffici coinvolti nell'organizzazione di questo servizio: “Grazie al loro impegno e ai lavori straordinari predisposti per questi giorni di festa, i cittadini potranno vivere un momento di raccoglimento e ricordo in piena serenità”.