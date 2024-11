Streghe e mostri in sup per il giorno di Ognissanti [FOTO]

Streghe e mostri in sup nel mare di Pescara. La simpatica iniziativa è stata ideata dall'asd Sottosale questa mattina, nel giorno di Ognissanti, con un look in stile Halloween. L'intento è anche quello di promuovere le attività di questa nuova associazione sportiva dilettantistica, nata da un paio di anni.

Sottosale organizza corsi di vela, kayak, sup per tutte le età, agonismo e non, ma soprattutto progetti per far vivere il mare a 365 gradi e avvicinare la città a una maggiore consapevolezza, appunto, del mare. Tra le attività di punta dell'asd c'è anche un campus estivo.