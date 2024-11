Linfomi, la rete tra imprenditori pescaresi sostiene le attivitÃ  del Gal

Mille euro a sostegno delle attività che il Gruppo Abruzzese Linfomi svolge a titolo di volontariato da oramai 15 anni nel reparto di Ematologia dell’ospedale Santo Spirito, al quale ogni anno si affidano centinaia di pazienti colpiti dai tumori del sangue provenienti anche da fuori regione.

Il Capitolo Flaiano-Pescara di BNI, l’organizzazione di scambio referenze più vasta e di successo al mondo, ha voluto festeggiare con un gesto di beneficenza l’insediamento del nuovo direttivo. Un momento, quello del cambio al vertice, che gli imprenditori pescaresi hanno voluto sottolineare in modo concreto per dimostrare che il business può e deve sposare le ragioni del sociale.

Tra loro, membro del gruppo pescarese di BNI da 5 anni, c’è Antonio Cetrano, presidente del GAL, fondato nel 2009 da un gruppo di ematologi, tra cui il dottor Francesco Angrilli, e divenuto onlus nel 2015: «All’attività di ricerca e divulgazione dei nostri ematologi, da qualche anno abbiamo affiancato un servizio di volontariato per assistere i ricoverati del reparto di Ematologia e accompagnare con un pulmino i pazienti che hanno necessità di seguirne le cure ma non hanno la possibilità di muoversi autonomamente», spiega Cetrano. «Questi fondi supporteranno questo tipo di attività assistenziali».

Il nuovo direttivo del Capitolo BNI Flaiano - Pescara, in carica dallo scorso ottobre per un semestre, è così composto: presidente Deborah Onofrillo (presidente uscente Giuseppe Volpi), vice presidente Alessia Ruggieri, segretario/tesoriere Luca Sfrattoni. Fondato nel maggio 2019, il Capitolo Flaiano - Pescara del network presente in 193 paesi del mondo ha oggi 42 membri iscritti tra imprenditori e professionisti della città. Soltanto nell’ultimo anno i soci pescaresi hanno stretto accordi di collaborazione per un volume di affari che sfiora il milione di euro.

Nel mondo, BNI conta 324mila iscritti in 11.100 Capitoli (449 in Italia) e la sua mission è quella di aiutare i suoi membri ad aumentare il proprio business tramite un programma basato sul passaparola strutturato, positivo e professionale, che consente loro di sviluppare relazioni qualitativamente significative e a lungo termine con imprenditori e professionisti.