Ottobre caldo e secco in Abruzzo: +2°C rispetto alla media

Il mese di ottobre 2024 in Abruzzo ha presentato un quadro climatico caratterizzato da temperature superiori alla norma e precipitazioni leggermente inferiori alla media. L'analisi dettagliata, condotta dal Centro di Eccellenza Cetemps dell'Università dell'Aquila, mostra infatti un netto scostamento rispetto ai valori di riferimento degli ultimi trent'anni.

Il mese è stato più caldo di 2° C rispetto alla media di riferimento climatologico 1991-2020, e con precipitazioni più scarse del -24%. L'Abruzzo si è trovato sulla linea di passaggio tra la siccità del Sud Italia e le forti precipitazioni occorse al Nord. Ne è scaturito il quinto ottobre più caldo della serie storica, lontano dal record del 2023 con +4.3° C di anomalia, ma non estremamente secco.

Particolarmente alte sono state le temperature minime (+2.2° C di anomalia) più di quelle massime (+1.8°C), a suggerire una presenza più consistente del solito della copertura nuvolosa. Nei primi dieci giorni del mese, le temperature sono state elevate, raggiungendo i 30 gradi in alcune aree costiere e collinari. Verso metà mese, si è verificato un brusco calo, con temperature minime che sono scese fino a -2°C in alcune zone interne. Verso la fine del mese, le temperature sono nuovamente aumentate, con massime superiori ai 25°C in molte località.