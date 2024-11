'Camminata Inclusiva' a San Giovanni Teatino, ottimi i riscontri [FOTO]

Bellissima esperienza quella vissuta dalle numerose persone che hanno preso parte domenica mattina alla terza ‘Camminata Inclusiva’, organizzata dall’amministrazione comunale di San Giovanni Teatino, nell’ambito del progetto nazionale “Giorno del Dono”. Tante le persone, anche con disabilità, che si sono ritrovate in piazzale Marconi a San Giovanni Alta per prendere parte a questa camminata che ha attraversato la parte interna, immersa nella natura e nei colori dell’autunno, del territorio di San Giovanni Teatino, fino ad arrivare al piazzale delle scuole di Dragonara.

"Rendere possibile ciò che a prima vista sembra essere impossibile. E' questo il grande significato di questa camminata che sta diventando un appuntamento fisso per il nostro territorio, visto che siamo giunti già alla terza edizione - ha dichiarato il sindaco Giorgio Di Clemente - Includere e prendersi cura è un obiettivo primario al quale dobbiamo tendere. Sempre. Un ringraziamento particolare alla consigliera Sabrina Gentile, insieme con la responsabile del mio Staff Nives Mammarella ed al consigliere Michele Ranni, per il prezioso e importante lavoro svolto nell’organizzazione di tutto l’evento che ha avuto da sempre un unico obiettivo: andare oltre per includere, accogliere e seminare del bene. Un grande ringraziamento va anche alle tante aziende che hanno scelto di sostenere tutto questo. Grazie davvero di cuore".

"Ho partecipato con grande passione ed attivamente anche a questa terza edizione - ha proseguito il consigliere Michele Ranni - e come sempre i ragazzi ci regalano emozioni indescrivibili. Grazie ai tanti amici e agli sponsor che credono in questo evento e rispondono positivamente alla chiamata. Emozionante, coinvolgente e pieno di bellezza e condivisione. Credo di poter esprimere così il mio sentire rispetto a questo evento che, ormai da tre anni, viviamo sul nostro amato territorio di San Giovanni Teatino. Includere e creare la possibilità per tutti di poter vivere questa esperienza è il nostro obiettivo primario. E credo questa giornata possa testimoniare tutto questo.

Doveroso e importantissimo ringraziare tutti quelli che hanno reso possibile questo evento: un sentito ringraziamento all'associazione Cammina con Noi - Ass. Paese Comune San Giovanni Teatino che anche quest'anno ha disegnato il percorso e ha guidato i partecipanti; al Club Fuoristrada Maiella Adventure che ha permesso la partecipazione anche a chi non è riuscito a completare tutto il percorso; al Nucleovolontari San Giovanni Teatino , all' Associazione AMA e all'associazione Il Drago Dragonara per il supporto logistico.

Grazie al punto vendita Ipercoop San Giovanni Teatino Coop Alleanza 3.0 ed in particolare alla presidente di Zona Paola Davani, che ha mantenuto la promessa dello scorso anno di portare un pranzo condiviso a fine camminata. Grazie a tutti gli sponsor che hanno contribuito alla realizzazione dell'evento: Supermercato Conad San Giovanni Teatino, Cic Carni, Decathlon Sambuceto, Carne, Italia Allestimenti, Italia Logistica, Giallo Limone, Work in Colors, Cream Caffè di Paolo Berardinelli, Eurocarta, Peccati di Gola, Sborgia Paolo & C, Tenuta i Tigli, Surricchio Giuliano Rappresentanze, Onoranze Funebri Celestial, Azienda Agricola De Cecco Giulio.

Grazie, infine, all'amministrazione comunale che ha noleggiato alcune joilette che hanno permesso a diverse persone di vivere l’esperienza di una camminata in mezzo alla natura".